Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Воронежской области увеличилась почти на 3%
Экономика
Путин: Россия намерена углублять сотрудничество с Сербией в кредитно-банковской сфере
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: Россия намерена углублять сотрудничество с Сербией в кредитно-банковской сфере

    19:01  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:13  19 Декабря 2017
    54

    Путин: Россия намерена углублять сотрудничество с Сербией в кредитно-банковской сфере

    Москва, 19 декабря. Россия намерена углублять сотрудничество с Сербией в кредитно-банковской сфере. Об этом во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Настроены углублять сотрудничество в кредитно-банковской сфере», — цитирует РИА Новости российского лидера.

    Путин отметил, что в этом направлении Россия и Сербия уже имеют тесные контакты. Президент России напомнил, что на территории государства на балканском полуострове работают российские Сбербанк и ВТБ. Они занимаются сопровождением деятельности инвестиционных компаний, а также предлагают широкий спектр услуг для физических лиц. 

    Напомним, 19 декабря президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич проводят переговоры в Москве. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #вучич #кредитно-банковская сфера
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть