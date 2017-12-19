Путин: Россия намерена углублять сотрудничество с Сербией в кредитно-банковской сфере

Москва, 19 декабря. Россия намерена углублять сотрудничество с Сербией в кредитно-банковской сфере. Об этом во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем заявил президент РФ Владимир Путин.

«Настроены углублять сотрудничество в кредитно-банковской сфере», — цитирует РИА Новости российского лидера.

Путин отметил, что в этом направлении Россия и Сербия уже имеют тесные контакты. Президент России напомнил, что на территории государства на балканском полуострове работают российские Сбербанк и ВТБ. Они занимаются сопровождением деятельности инвестиционных компаний, а также предлагают широкий спектр услуг для физических лиц.

Напомним, 19 декабря президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич проводят переговоры в Москве.