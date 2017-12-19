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США не заявляли о желании присоединиться к работе контактной группы — Грызлов
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    США не заявляли о желании присоединиться к работе контактной группы — Грызлов

    19:04  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:04  19 Декабря 2017
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    США не заявляли о желании присоединиться к работе контактной группы — Грызлов

    Москва, 19 декабря. США официально не заявляли о желании поучаствовать в работе контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, заявил полномочный представитель России в данной структуре Борис Грызлов.

    «Ни одна страна, не входящая в число участников минского процесса, официально не заявляла желания отправить своих представителей участвовать в работе контактной группы», — заявил Грызлов, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли США присоединиться к работе контактной группы.

    Он также напомнил, что участники контактной группы многократно говорили, что формат ее работы является оптимальным, поскольку он определен форматом минских соглашений.

    Грызлов подчеркнул, что Вашингтон и так «имел и имеет достаточное влияние на официальный Киев», передает агентство РИА Новости.

    Ранее Грызлов рассказал, как Киев мешал работе российских военных в СЦКК.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #украина #грызлов
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