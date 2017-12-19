Путин заявил, что Сербия может принять участие в реализации «Турецкого потока»

Москва, 19 декабря. Сербия может стать важным транзитером российского газа, прорабатывается возможность ее участия в проекте «Турецкий поток». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Прорабатывается вопрос подключения сербских партнеров к реализуемому «Газпромом» проекту строительства нового маршрута поставок энергоносителей — «Турецкому потоку», — цитирует Путина РИА Новости.

Путин отметил, что в Сербии, кроме «Газпрома», успешно работают и другие российские энергокомпании. «Газпромнефть» продолжает процесс модернизации одного из крупнейших на Балканах холдинга «Нефтяная индустрия Сербии» — инвестиции в этот проект уже составили более трех миллиардов долларов США, подчеркнул российский лидер.

Еще один пример удачного присутствия российской энергетической компании в Сербии — это «Лукойл». Компания имеет сеть АЗС (115 станций) и две нефтебазы на территории страны.

Напомним, российский и сербский лидеры Владимир Путин и Александр Вучич 19 декабря провели встречу в Москве.