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Путин: РФ поддержит любое совместное решение Белграда и Приштины по Косово
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    Путин: РФ поддержит любое совместное решение Белграда и Приштины по Косово

    18:54  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:15  19 Декабря 2017
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    Путин: РФ поддержит любое совместное решение Белграда и Приштины по Косова

    Москва, 19 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия поддержит любое совместное решение Белграда и Приштины по Косово.

    Так, по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем российский лидер сказал: «Поддержим любое взаимоприемлемое решение, которое будет достигнуто Белградом и Приштиной».

    Глава российского государства указал на то, что ситуацию в Косово необходимо урегулировать только в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, на основе диалога сторон — лишь политическим путем.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Запад давил на суд ООН при решении вопроса о независимости Косово. 

    Напомним, в августе министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич предложил разделить Косово, чтобы разрешить конфликт.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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