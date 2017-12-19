Путин: РФ поддержит любое совместное решение Белграда и Приштины по Косово

Москва, 19 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия поддержит любое совместное решение Белграда и Приштины по Косово.

Так, по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем российский лидер сказал: «Поддержим любое взаимоприемлемое решение, которое будет достигнуто Белградом и Приштиной».

Глава российского государства указал на то, что ситуацию в Косово необходимо урегулировать только в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, на основе диалога сторон — лишь политическим путем.

Ранее Владимир Путин заявил, что Запад давил на суд ООН при решении вопроса о независимости Косово.

Напомним, в августе министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич предложил разделить Косово, чтобы разрешить конфликт.