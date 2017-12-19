В ПКР РФ опровергли информацию о запрете соцсетей для российских спортсменов в Пхенчане

Москва, 19 декабря. Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал ограничения, которые ждут российских спортсменов в Пхенчане, и опроверг информацию о том, что российским атлетам запретят пользоваться соцсетями.

В интервью ИА «Политика Сегодня» Рожков рассказал о всех условиях, которые предъявлены российским паралимпийцам перед началом Игр.

Во-первых, спортсмены будут выступать в нейтральной форме, во-вторых, в течение полугода они должны пройти антидопинговое тестирование. Кроме того, на соревнованиях квалификационного этапа не должны присутствовать представители исполкома ПКР и министерства спорта России, отметил Рожков.

«У нас ребята пишут в социальных сетях. Никаких рекламаций со стороны МПК не было», — прокомментировал Рожков информацию о том, что российским паралимпийцам будет запрещено пользоваться социальными сетями.

Напомним, о таком запрете ранее рассказала старший тренер паралимпийской сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Она отметила, что членам российской сборной в Пхенчане будет запрещено упоминать национальную принадлежность в социальных сетях, а также выступать с критикой решений исполкома.