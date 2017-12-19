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В ПКР РФ опровергли информацию о запрете соцсетей для российских спортсменов в Пхенчане
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    В ПКР РФ опровергли информацию о запрете соцсетей для российских спортсменов в Пхенчане

    20:16  19 Декабря 2017  /обновлено: 20:16  19 Декабря 2017
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    В ПКР РФ опровергли информацию о запрете соцсетей для российских спортсменов в Пхенчане

    Москва, 19 декабря. Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал ограничения, которые ждут российских спортсменов в Пхенчане, и опроверг информацию о том, что российским атлетам запретят пользоваться соцсетями.

    В интервью ИА «Политика Сегодня» Рожков рассказал о всех условиях, которые предъявлены российским паралимпийцам перед началом Игр.

    Во-первых, спортсмены будут выступать в нейтральной форме, во-вторых, в течение полугода они должны пройти антидопинговое тестирование. Кроме того, на соревнованиях квалификационного этапа не должны присутствовать представители исполкома ПКР и министерства спорта России, отметил Рожков.    

    «У нас ребята пишут в социальных сетях. Никаких рекламаций со стороны МПК не было», — прокомментировал Рожков информацию о том, что российским паралимпийцам будет запрещено пользоваться социальными сетями. 

    Напомним, о таком запрете ранее рассказала старший тренер паралимпийской сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Она отметила, что членам российской сборной в Пхенчане будет запрещено упоминать национальную принадлежность в социальных сетях, а также выступать с критикой решений исполкома. 

    Автор: Федор Веснин
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    #паралимпиада #пкр #рожков
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