Бортников рассказал, сколько терактов ФСБ предотвратила за год в России

Москва, 19 декабря. Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что в 2017 году ФСБ предотвратила 23 теракта в нашей стране.

«В результате принятых за последние 6 лет мер практически в 10 раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности, — сказал он. — В 2017 году было предотвращено 23 теракта».

Напомним, с начала года ФСБ России в сотрудничестве с коллегами по ШОС разоблачила 380 функционеров запрещенных организаций и более 50 террористических ячеек.

Несколько дней назад ФСБ сообщила о предотвращении в Санкт-Петербурге деятельности сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ)1, планировавших осуществить террористические акты 16 декабря.

12 декабря сотрудники ФСБ арестовали трех выходцев из Средней Азии за подготовку терактов в Москве.

1 Организация запрещена на территории РФ.