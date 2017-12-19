Россия и Китай могут безвозвратно изменить миропорядок — Modern Diplomacy

Возвращение РФ к большой политике принесет равновесие в мировых делах, а в случае объединения усилий с Китаем эти две страны могут безвозвратно изменить миропорядок, считают европейские аналитики.

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Rethinking Russia’s Return to Global Big Policy («Переосмысливая возвращение России в большую политику»), опубликованной на портале Modern Diplomacy.

30 ноября 2016 года Кремль принял «Концепцию внешней политики Российской Федерации», которая была подписана президентом России Владимиром Путиным.

В концепции говорится, что внешняя политика России направлена на обеспечение безопасности, независимости и территориальной целостности государства. Она должна способствовать развитию демократических и правовых институтов страны, а также использоваться для дальнейшего роста российской экономики.

Стоит отметить, что Россия обладает мощными рычагами для реализации вышеуказанных целей:

1. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Это дает Москве возможность быть услышанной на главной площадке международного права.

2. Россия по-прежнему обладает вторым по силе военным арсеналом в мире.

3. Россия богата природными ресурсами, в том числе нефтью и газом.

4. Географическое положение России дает широкие возможности для военно-морского флота и военно-воздушных сил.

В концепции отмечается, что международное общество должно совместно бороться с террористами и предотвращать создание таких опасных организаций, как «Исламское государство»1 (запрещена в России). Кроме того, русские предлагают создать коалицию, которая будет бороться с терроризмом и действовать в согласованных правовых рамках.

В концепции также отмечается, что потенциал всего мира явно сосредоточен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и поэтому Запад постепенно теряет свою историческую роль политического и экономического лидера. При этом Россия уже наладила политическое сотрудничество с Китаем.

Россия выступает против распространения ядерного оружия на Корейском полуострове. Как и в случае с ядерной программой Ирана, она выступает за мирное решение этой проблемы посредством политических и дипломатических усилий и переговоров.

Россия осознает свою ответственность за поддержание безопасности на региональном и глобальном уровнях. В документе отмечается, что на протяжении всей истории Россия играла уникальную роль, сохраняя баланс в международных отношениях и способствуя развитию цивилизации.

Из-за попыток Запада изолировать Россию страна начала проводить агрессивную политику по защите своих национальных интересов, чтобы разорвать эту блокаду. Возвратив себе Крым и поддержав режим Асада, Россия разрушила планы Запада вытеснить ее с двух морей — Средиземного и Черного.

После распада СССР, во время сирийского кризиса и политических потрясений на Украине, Россия продемонстрировала, что способна защищать свои национальные интересы не только путем деклараций и переговоров, но и путем проецирования своей власти в глобальном масштабе, объединяя свою военную и экономическую мощь.

Если Россия объединит большую часть постсоветских государств в один экономический и политический блок, сформируется новый сильный вектор, который может стать альтернативой политической модели США и Китая. Россия выбрала так называемую евразийскую идеологию для объединения различных наций Евразии под эгидой ЕАЭС. Действительно, эта идеология может дать возможность различным государствам, которые не являются членами ЕС или других интеграционных программ Запада, присоединиться к ЕАЭС. Более того, если Россия и Китай смогут гармонизировать ЕАЭС с китайской программой «Один пояс, один путь», то получится очень сильный союз. Тем самым они безвозвратно изменят однополярный миропорядок, который был создан в конце холодной войны.

Возвращение России к глобальной политике означает усиление роли ООН. Если в недавнем прошлом США могли себе позволить пренебрегать ООН и много раз действовали, не дожидаясь и не спрашивая разрешения ООН, теперь учитывать мнение ООН будет необходимо, потому что Россия и Китай могут повести себя так же, а тогда международное общество столкнется с опасным хаосом. Таким образом, возвращение России к большой политике принесет равновесие в мировых делах. Развитие ЕАЭС даст возможность улучшить экономическую ситуацию постсоветских государств, которые находятся не в самом лучшем политическом, социальном и экономическом состоянии.

Единственная проблема заключается в том, что если возвращение России на мировую арену будет воспринято на Западе как угроза, это может привести к новым политическим кризисам, гонке вооружений и продолжению так называемой холодной войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.