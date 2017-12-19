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Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожили базу боевиков в Хаме, власти САР договорились с курдами в Алеппо
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    Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожили базу боевиков в Хаме, власти САР договорились с курдами в Алеппо

    18:55  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:55  19 Декабря 2017
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    Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожили базу боевиков в Хаме, власти САР договорились с курдами по Алеппо

    Сирия, 19 декабря. ВКС РФ уничтожают базу «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы; сирийский флаг поднят над несколькими зданиями в курдских районах Алеппо; военнослужащие САА захватывает новый город на юго-востоке Идлиба. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    ВКС РФ уничтожили базу боевиков в Хаме

    Российские ВКС уничтожили штаб-квартиру коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1«Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) в северной части провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    По данным военного источника, российские Воздушно-космические силы осуществили ряд ударов по позициям боевиков в городе Кафр-Зита, уничтожив штаб-квартиру «Хайят Тахрир аш-Шам». В дополнение к уничтожению базы террористов, российские ВКС нейтрализовали  нескольких членов коалиции, в том числе одного полевого командира.

    Сирийско-курдский договор по Алеппо

    Флаг Сирийской Арабской Республики (САР) был поднят над несколькими зданиями в курдских районах города Алеппо, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на источник в правительстве Сирии.

    Согласно имеющимся данным, между правительством Сирии и курдской Партией «Демократический союз» (PYD) было заключено соглашение, позволяющее сирийскому правительству поднять флаг над государственными зданиями в районах Алеппо Шейх-Максуд, Аль-Халек, Байдин и Аль-Шейх-Хадр. Помимо поднятия флагов, сирийскому правительству разрешено действовать внутри этих районов.

    Ожидается, что это соглашение будет также реализовано в Афринском кантоне в ближайшие недели по мере того, как правительство и PYD попытаются нормализовать отношения в провинции Алеппо.

    Сирийско-курдский договор по Алеппо

    САА продвигается в Идлибе

    Отряды Сирийской арабской армии (САА) возобновили наступление на юго-востоке Идлиба сегодня, нацелившись на последние города, находящиеся под контролем боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» вблизи границы провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Во главе с Республиканской гвардией и 4-й дивизией военнослужащие выдвинулись к северу от недавно захваченного города Аль-Рувейда в сторону города Таль-Агер. Вскоре после начала наступления, правительственным войскам удалось занять Таль-Агер, заставляя боевиков отступить в соседний Аль-Машхад.

    По данным военного источника, сирийская армия сейчас штурмует опорный пункт боевиков в селении Аль-Маш. Столкновения продолжаются на окраине города.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #хама #асад #курды #саа #дейр-эз-зор #дейр эз-зор #идлиб #хайят тахрир аш-шам
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