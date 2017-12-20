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Сирия: боевики обстреляли пригород Дамаска, погибли три человека
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    Сирия: боевики обстреляли пригород Дамаска, погибли три человека

    10:25  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:25  20 Декабря 2017
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    Сирия: боевики обстреляли пригород Дамаска, погибли три человека

    Дамаск, 20 декабря. Боевики из Восточной Гуты выпустили не менее трех минометных снарядов по жилым кварталам сирийской столицы.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, ссылаясь на заявление источника в управлении полиции провинции Дамаск, что боевики, базирующиеся в районе Восточная Гута, обстреляли пригороды столицы из минометов, в очередной раз нарушив режим прекращения огня.

    По данным сотрудников правоохранительных органов боеприпасы взорвались в жилом квартале Ад-Аддашария в районе Заблатани. При обстреле погибли три мирных жителя, не менее пяти человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в местные госпитали. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

    Отмечается, что в результате взрывов повреждения получила городская инфраструктура.

    Сирия: боевики обстреляли пригород Дамаска, погибли три человека

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #обстрел #дамаск #восточная гута
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