Цыгане избили «крышевавших» их полицейских на Западе Украины

Киев, 19 декабря. Группа цыган устроила нападение на полицейских в поселке Великий Березный в Закарпатской области на западе Украины. Потасовка между представителями цыганской диаспоры и местными правоохранителями на служебном автомобиле Mitsubishi произошла у магазина «Полная кладовая».

О стычке рассказали местные жители. Цыгане избивали полицейских руками и ногами, у одного из них на лице остались следы побоев. По словам местных жителей, обитатели цыганского лагеря платили правоохранителям взятки за провоз краденого леса, однако стороны неполадили. Цыгане сошлись во мнении, что поборы стали слишком большими, и решили разобраться со своими подельниками.

Как пишет «Закарпатье онлайн», после драки коллеги избитых правоохранителей направились на служебных автомобилях к цыганскому поселению. Лагерь окружен полицейскими машинами.