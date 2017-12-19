Волкер выразил сожаление в связи с отзывом российских офицеров из СЦКК в Донбассе

Вашингтон, 19 декабря. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил сожаление в связи с фактом отзыва российских офицеров из совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе.

«Обидно, что Россия вывела (своих представителей — прим. ФАН) из этого координационного органа. Необходимо пытаться снизить насилие, нарушения перемирия недопустимы», — приводит РИА Новости заявление Волкера.

Представитель Госдепа также в очередной раз обвинил Москву в том, что в Донбассе якобы находятся российские военные, а также назвал заявления РФ о необходимости прямых переговоров Украины с ДНР и ЛНР «не очень реалистичным путем» урегулирования конфликта.

Напомним, Россия многократно заявляла и доказывала, что не является стороной конфликта в Донбассе.

Отметим, российские офицера покинули СЦКК на фоне непрекращающихся дискриминационных действий со стороны Киева. В МИД РФ, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что украинская сторона с самого начала функционирования центра всеми силами саботировала его работу. Противодействие эффективной работе российских сотрудников центра носило регулярный характер, напомнили во внешнеполитическом российском ведомстве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что создание проблем в работе СЦКК санкционировалось лично президентом Украины Петром Порошенко.