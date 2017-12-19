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Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА
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    Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА

    19:30  19 Декабря 2017
    798

    Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА

    Сирия, 19 декабря. САА при поддержке ВКС РФ выбила «Джебхат ан-Нусру»1 из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА, мирный житель Дейр-эз-Зора пострадал при взрыве мины ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают кампанию САА против «Джебхат ан-Нусры» с Идлибе.  

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Латакии, перебросили подкрепление в Даръа, при поддержке ВКС РФ выбили «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба.

    «Тахрир аш-Шам»: атакует позиции САА на юго-западе Дамаска, теряет позиции в Идлибе.  

    Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА

    На территории оазиса Восточная Гута продолжаются перестрелки между радикальными антиправительственными формированиями и Сирийской арабской армией (САА). По данным местного источника в социальной сети Twitter (@omawinewsagency), бои между войсками Башара Асада и незаконными группировками отмечаются в районах Джобар и Айн Тарма.

    На юго-западе Дамаска продолжаются бои между радикалами «Тахрир аш-Шам» и сирийской армией за город Мугр аль-Мир. Военный источник пишет в Twitter (@watanisy), что армия САР заняла юго-восточный склон холма Таль Маруан. В этой же части региона САА ведет обстрел позиций боевиков в районе Бейт Джинна.

    Провинция Латакия

    Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков радикальной оппозиции в районе холма Ат-Туффахия. Об этом сообщает информационное агентство Masar Press Agency в своем Twitter-аккаунте (@MasarPressNet).

    Наблюдатели российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали один случай нарушения перемирия на территории провинции Латакия. Боевики открыли стрельбу в северо-восточной части региона.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА

    В поселении Дарнаж на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор сдетонировала мина, заложенная террористами «Исламского государства»1, передает Almanar News. По данным информационного агентства, в результате инцидента мирный житель населенного пункта получил тяжелые ранения.

    Малочисленная группа террористов напала на расположения сирийской армии в районе станции Т-2, передает военный Telegram-канал (@SAPorganization). По данным автора публикации, солдаты армии САР при поддержке бойцов ополчения отбили атаку боевиков.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА

    На пограничную территорию между провинциями Даръа и Эль-Кунейтра прибыло подкрепление Сирийской арабской армии (САА), сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@shahbanewssite). Военный Twitter-канал (@FSAPlatform) пишет о перестрелках между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции на юго-западе региона.

    Информационное агентство FARS News Agency передает, что радикальные антиправительственные группировки стягивают боевиков и военную технику в северную часть провинции Даръа, чтобы общими усилиями атаковать позиции сирийской армии.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА

    После продолжительных боев с радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» правительственные войска при поддержке ВКС РФ взяли под контроль населенные пункты Рувейда и Вади аль-Джафрана в юго-восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@C_Military1).

    В деревне Маарат Харма на юге региона прогремел взрыв. По данным информационного агентства Almanar News, причиной инцидента стала детонация самодельного взрывного устройства, заложенного неизвестными боевиками на одной из улиц поселения. Мирные жители при взрыве не пострадали.

    Ирак

    Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА

    На территориях иракского Курдистана продолжаются протесты местного населения, сопровождающиеся массовыми беспорядками. Alsumaria News передает, что курды заблокировали шоссе, соединяющее населенные пункты Дарбанд Хан и Сулеймания, а также сожгли здание администрации одного из районов. Кроме того информационное агентство сообщает, что демонстранты подожгли штаб «Демократической партии Курдистана» в районе Кавие провинции Эрбиль.

    Напомним, жители Курдистана вышли на улицы в связи с невыплатой заработных плат и недоступности социальных услуг.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #ирак #дейр-эз-зор #латакия #идлиб #даръа #джебхат ан-нусра #тахрир аш-шам #бейт-джинн
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