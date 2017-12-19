Тимошенко опередила Порошенко в «президентском рейтинге» Украины
Киев, 19 декабря. В том случае, если бы выборы президента Украины проходили в декабре 2017 года, победу могла бы одержать лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом рассказали эксперты Киевского международного института социологии.
Согласно предварительным данным, свои голоса за Тимошенко готовы отдать 7,9% украинцев в возрасте старше 18 лет. На второй позиции закрепился действующий глава государства Петр Порошенко (6,5%). Третье место по популярности занимает лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (4,9%).
Если респонденты (39,1%), которые не определились с кандидатом, не пришли бы на выборы, то «президентский рейтинг» мог бы сформироваться следующим образом:
- Юлия Тимошенко (20,5%);
- Петр Порошенко (16,9%);
- Анатолий Гриценко (12,8%);
- лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (9,5%);
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко (9,2%);
- мэр Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой (8,5%);
- лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович (7,8%);
- премьер-министр Украины Владимир Гройсман (3,6%);
- лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок (3,2%);
- лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк (1%).
Как ранее сообщало издание «Ридус», экс-председатель правительства Украины Юлия Тимошенко заняла первое место в рейтинге «популистов».