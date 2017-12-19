Тимошенко опередила Порошенко в «президентском рейтинге» Украины

Киев, 19 декабря. В том случае, если бы выборы президента Украины проходили в декабре 2017 года, победу могла бы одержать лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом рассказали эксперты Киевского международного института социологии.

Согласно предварительным данным, свои голоса за Тимошенко готовы отдать 7,9% украинцев в возрасте старше 18 лет. На второй позиции закрепился действующий глава государства Петр Порошенко (6,5%). Третье место по популярности занимает лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (4,9%).

Если респонденты (39,1%), которые не определились с кандидатом, не пришли бы на выборы, то «президентский рейтинг» мог бы сформироваться следующим образом:

Юлия Тимошенко (20,5%);

Петр Порошенко (16,9%);

Анатолий Гриценко (12,8%);

лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (9,5%);

лидер Радикальной партии Олег Ляшко (9,2%);

мэр Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой (8,5%);

лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович (7,8%);

премьер-министр Украины Владимир Гройсман (3,6%);

лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок (3,2%);

лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк (1%).

Как ранее сообщало издание «Ридус», экс-председатель правительства Украины Юлия Тимошенко заняла первое место в рейтинге «популистов».