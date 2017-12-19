«Он заставляет мою кровь кипеть»: Эминем обрушился с критикой на Трампа

Лос-Анджелес, 19 декабря. Самый известный рэпер Детройта Эминем рассказал в интервью York Magazine о своем отношении к президенту США Дональду Трампу.

Эминем признался, что больше не может смотреть новости по ТВ, потому что они слишком его напрягают. Сам президент Трамп заставляет «мою кровь кипеть», заявил эмоциональный музыкант.

Отметим, что американский рэпер неоднократно выступал с резкой критикой в отношении лидера США. Так, Эминем обрушился на Дональда Трампа во время выступления на церемонии награждения премиями BET. Музыкант, в частности, обвинил его в игнорировании проблем страны.

«Я хочу, чтобы наша страна была самой лучшей, но с ним она такой не будет», — заявил Эминем.

Когда Трамп только стал президентом и начал «входить во вкус», рэпер был готов дать ему шанс. Однако вскоре Эминем понял, что новый глава США «только ставит людей друг против друга».