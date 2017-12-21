Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Поставки американского оружия на Украину обострят ситуацию в Донбассе — эксперт
Сирия эксклюзив
Сирия: ФАН публикует видео из колледжа по подготовке учителей в Хаме
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: ФАН публикует видео из колледжа по подготовке учителей в Хаме

    10:00  21 Декабря 2017  /обновлено: 10:02  21 Декабря 2017
    39

    Сирия: ФАН публикует видео из колледжа по подготовке учителей в Хаме

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в колледже по подготовке учителей в Хаме, который не прекратил свою работу, даже когда в Сирии началась война. Тагрид Жабави занимает должность главы экзаменационной комиссии колледжа с 1990 года. Она рассказала, что учебное заведение раньше называлось Институтом подготовки учителей:

    «В нем изучали английский и французский язык, музыку, изобразительное искусство, математику и другие предметы. В 2004-м году некоторые факультеты были закрыты, а с 2004-го года по настоящее время остались только факультеты музыки и изобразительного искусства. Наш колледж курирует комитет образования в Хаме. У нас есть преподаватели, которые преподают музыку и имеют музыкальное образование. Они были направлены из Института искусств преподавать у нас».

    По словам Тагрид Жабави, несмотря на тяжёлое положение, колледж продолжал работать и во время конфликта:

    «Но наше положение не сильно изменилось. У нас в колледже есть проблемы у учеников и беженцев, а также многие другие проблемы. Все материальное и моральное пришло в упадок в институте из-за кризиса. Нам нужны места и помещения для мастерских, нам нужно, чтобы эти мастерские были во дворе. Мастерские используются  для обучения изготовлению скульптур и предметов из фарфора, в них должна быть вода и другие вещи для работы. До сих пор мы не можем найти подходящие для нас здания. Сказали, что будет лучше, но наступил кризис, и стало только хуже. Студенты хотят учиться, но им не хватает денег на материалы, раньше мы сами предоставляли им материалы для экзаменов, а сейчас уже не можем».

    10 Фото.
    10 Фотографий
    Автор: Аоус Сулайман
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #хама
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть