Сирия: ФАН публикует видео из колледжа по подготовке учителей в Хаме

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в колледже по подготовке учителей в Хаме, который не прекратил свою работу, даже когда в Сирии началась война. Тагрид Жабави занимает должность главы экзаменационной комиссии колледжа с 1990 года. Она рассказала, что учебное заведение раньше называлось Институтом подготовки учителей:

«В нем изучали английский и французский язык, музыку, изобразительное искусство, математику и другие предметы. В 2004-м году некоторые факультеты были закрыты, а с 2004-го года по настоящее время остались только факультеты музыки и изобразительного искусства. Наш колледж курирует комитет образования в Хаме. У нас есть преподаватели, которые преподают музыку и имеют музыкальное образование. Они были направлены из Института искусств преподавать у нас».

По словам Тагрид Жабави, несмотря на тяжёлое положение, колледж продолжал работать и во время конфликта:

«Но наше положение не сильно изменилось. У нас в колледже есть проблемы у учеников и беженцев, а также многие другие проблемы. Все материальное и моральное пришло в упадок в институте из-за кризиса. Нам нужны места и помещения для мастерских, нам нужно, чтобы эти мастерские были во дворе. Мастерские используются для обучения изготовлению скульптур и предметов из фарфора, в них должна быть вода и другие вещи для работы. До сих пор мы не можем найти подходящие для нас здания. Сказали, что будет лучше, но наступил кризис, и стало только хуже. Студенты хотят учиться, но им не хватает денег на материалы, раньше мы сами предоставляли им материалы для экзаменов, а сейчас уже не можем».