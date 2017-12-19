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Сирия осудила вето США в СБ ООН в отношении проекта о статусе Иерусалима
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    Сирия осудила вето США в СБ ООН в отношении проекта о статусе Иерусалима

    18:19  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:19  19 Декабря 2017
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    Сирия осудила вето США в СБ ООН в отношении проекта о статусе Иерусалима

    Дамаск, 19 декабря. В министерстве иностранных дел Сирии осудили наложение вето США на проект резолюции по сохранению статуса Иерусалима.

    Источник во внешнеполитическом ведомстве Сирии сообщил информационному порталу «САНА», что Дамаск резко осуждает решение дипломатов США в отношении проекта резолюции, который рассматривался Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

    В МИД Сирии подчеркнули, Вашингтон в очередной раз подтвердил, что Белый дом не чтит нормы международного права и открыто нарушает резолюции Совбеза ООН, а также всех мировых инстанций относительно законного статуса Иерусалима.

    Сирийские дипломаты считают, что Соединенные Штаты готовы и дальше продолжать оказывать неограниченную поддержку Израилю, демонстрируя при этом укоренившуюся вражду к арабскому миру, пишет «САНА».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

    Сирия осудила вето США в СБ ООН в отношении проекта о статусе Иерусалима

    Автор: Алексей Громов
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