Убийца посла РФ в Турции Карлова был связан с Гюленом — прокуратура

Москва, 19 декабря. Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова, был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Турции.

«Лидер FETO («Террористическая организация фетхуллахистов») [Фетхуллах] Гюлен был знаком с убийцей [Андрея Карлова], — отметили в ведомстве. — На телефон убийцы поступала вся информация».

Власти Турции обвиняет FETO в организации попытки государственного переворота. В июле 2016 года под контролем оппозиционеров находился ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». В Карлова стрелял сотрудник турецкой полиции, который должен был охранять мероприятие.

19 декабря 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл мемориальную доску Карлову.