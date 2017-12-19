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Убийца посла РФ в Турции Карлова был связан с Гюленом — прокуратура
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    Убийца посла РФ в Турции Карлова был связан с Гюленом — прокуратура

    18:41  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:41  19 Декабря 2017
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    Убийца посла РФ в Турции Карлова был связан с Гюленом — прокуратура

    Москва, 19 декабря. Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова, был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Турции.

    «Лидер FETO («Террористическая организация фетхуллахистов») [Фетхуллах] Гюлен был знаком с убийцей [Андрея Карлова], — отметили в ведомстве. — На телефон убийцы поступала вся информация».

    Власти Турции обвиняет FETO в организации попытки государственного переворота. В июле 2016 года под контролем оппозиционеров находился ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле.

    Убийца посла РФ в Турции Карлова был связан с Гюленом — прокуратура

    Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». В Карлова стрелял сотрудник турецкой полиции, который должен был охранять мероприятие. 

    19 декабря 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл мемориальную доску Карлову.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #турция #гюлен #карлов
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