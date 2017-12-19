Илон Маск рвется на «Южмаш»: украинцев рассмешил рекламный ролик Киева на CNN

Киев, 19 декабря. Киев решил популяризировать Украину в США, запустив рекламный ролик Ukraine Now на телеканале CNN.

Сообщение об этом появилось на сайте украинского министерства информационной политики. В пресс-службе МИП заявили, что ролик по продвижению интересов Украины в мире будет выпускаться в эфир в период с 15 по 21 декабря.

Госсекретарь ведомства Артем Биденко назвал это «чудесной возможностью рассказать миру об изменениях, которые происходят в Украине, о регионах и возможностях для мирового бизнеса».

Напомним, при МИП существует целая межведомственная комиссия по вопросам популяризации Украины. Ее создали летом 2017 года.

Отметим, что самих украинцев рекламный ролик Киева на CNN рассмешил, большинство не разделили энтузиазма МИП. Так, блогеры со смехом предположили, как после просмотра ролика Япония начнет «биться в истерике», а Илон Маск приедет работать на «Южмаш».

«Японцы бьются в истерике от зависти, Ротшильды и Рокфеллеры побежали инвестировать в Украину, Илон Маск решил выпускать свои Драконы на «Южмаше», — смеется Тарас Кирилюк.

«Отлично. А то мир понятия не имеет, где вообще находится Украина и почему она постоянно клянчит деньги)», — заметила другая участница обсуждения.

Отлично. А то мир понятия не имеет, где вообще находится Украина и почему она постоянно клянчит деньги.) — юлия (@Zvezda_Julia) December 19, 2017

Нашлись и те, кто поинтересовался, кого хочет обмануть МИП этим роликом, когда тут же по CNN транслируют новости про войну и коррупцию в стране.