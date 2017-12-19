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    Главные новости 19 декабря

    19:00  19 Декабря 2017
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    Главные новости 19 декабря

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 19 декабря.

    В Нарьян-Маре потерпел крушение легкий самолет Ан-2. Трое человек, в том числе ребенок, погибли. Самолет Ан-2 разбился в Нарьян-Маре, есть погибшие.

    Самый большой авианосец в Великобритании стоимостью 3,1 млрд фунтов Queen Elizabeth дал течь из-за неисправности. СМИ сообщают о поломке британского авианосца через две недели после спуска на воду.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай бросают вызов американскому влиянию, ценностям и богатству. РФ и Китай бросают вызов американскому влиянию и ценностям — Трамп.

    Президент Российской Федерации Владимир Путин является «идеалом» для сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), заявил бывший лидер Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили. «Путин бы в бараний рог скрутил»: Саакашвили назвал кумира сотрудников СБУ.

    Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, которую по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду выпустили йеменские мятежники-хуситы. ПВО перехватила ракету, запущенную хуситами по королевскому дворцу в Эр-Рияде.

    Президент Украины Петр Порошенко и его окружение сожалеют о разрыве отношений с Россией в то время, когда США готовы отвернуться от Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. Русские нас не простят: в Киеве рассказали, о чем сожалеет Порошенко.

    Заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев, выступая на заседании Совбеза, предупредил США и Канаду к каким последствиям приведут поставки оружия на Украину. Россия предупредила США и Канаду о последствиях поставок оружия на Украину.

    За 11 месяцев 2017 года в России было продано более 1,4 млн новых автомобилей. Это почти на 12% выше показателей прошлого года. Эксперты назвали 10 самых продаваемых автомобилей 2017 года.

    Известный журналист и телеведущий ток-шоу «Воскресный вечер» Владимир Соловьев в прямом эфире рассказал о том, что иногда у него создается впечатление, что «в каждом российском футболисте живет маленькая Ксения Собчак». Известный ведущий Соловьев сравнил российских футболистов с Собчак.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #украина #порошенко #трамп #саакашвили #нарьян-мар
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