Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 19 декабря.

В Нарьян-Маре потерпел крушение легкий самолет Ан-2. Трое человек, в том числе ребенок, погибли. Самолет Ан-2 разбился в Нарьян-Маре, есть погибшие.

Самый большой авианосец в Великобритании стоимостью 3,1 млрд фунтов Queen Elizabeth дал течь из-за неисправности. СМИ сообщают о поломке британского авианосца через две недели после спуска на воду.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай бросают вызов американскому влиянию, ценностям и богатству. РФ и Китай бросают вызов американскому влиянию и ценностям — Трамп.

Президент Российской Федерации Владимир Путин является «идеалом» для сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), заявил бывший лидер Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили. «Путин бы в бараний рог скрутил»: Саакашвили назвал кумира сотрудников СБУ.

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, которую по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду выпустили йеменские мятежники-хуситы. ПВО перехватила ракету, запущенную хуситами по королевскому дворцу в Эр-Рияде.

Президент Украины Петр Порошенко и его окружение сожалеют о разрыве отношений с Россией в то время, когда США готовы отвернуться от Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. Русские нас не простят: в Киеве рассказали, о чем сожалеет Порошенко.

Заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев, выступая на заседании Совбеза, предупредил США и Канаду к каким последствиям приведут поставки оружия на Украину. Россия предупредила США и Канаду о последствиях поставок оружия на Украину.

За 11 месяцев 2017 года в России было продано более 1,4 млн новых автомобилей. Это почти на 12% выше показателей прошлого года. Эксперты назвали 10 самых продаваемых автомобилей 2017 года.

Известный журналист и телеведущий ток-шоу «Воскресный вечер» Владимир Соловьев в прямом эфире рассказал о том, что иногда у него создается впечатление, что «в каждом российском футболисте живет маленькая Ксения Собчак». Известный ведущий Соловьев сравнил российских футболистов с Собчак.