Президент Сербии пожелал Путину удачи на выборах-2018

Москва, 19 декабря. Президент Сербии Александр Вучич пожелал удачи президенту России Владимиру Путину на предстоящих выборах главы государства.

«Я знаю, что русский народ выбирает свое будущее, но я хочу пожелать вам удачи, успехов», — заявил Вучич во время встречи с Путиным в Москве.

Он также отметил, что Сербия высоко ценит все, что сделал для нее русский народ.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В понедельник, 18 декабря официально стартовала избирательная кампания. Президент России Владимир Путин официально заявил о своих планах участвовать в выборах главы государства. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец, передает агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию. Ключевым вопросом заседания станет реализация стратегии развития жилищной сферы.