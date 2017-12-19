Мосгорсуд ужесточил приговор бывшего замглавы Минкультуры Пирумова

Москва, 19 декабря. Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему заместителю главы Минкультуры России Григорию Пирумову, осужденного на 1,5 года колонии по делу о хищениях. Приговор был пересмотрен по ходатайству прокуратуры.

«Назначить Пирумову штраф в размере 1 млн руб. и лишить его госнаграды», — отмечается в официальном постановлении судебной коллегии Мосгорсуда по уголовным делам.

Отметим, что ранее Пирумова оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В ходе заседания Минкультуры адвокаты Пирумова просили не изменять его приговор, защита также просила приобщить к делу документы, говорящие о состоянии здоровья чиновника. По словам адвоката Федора Куприянова, в данный момент Пирумов проходит лечение в стационаре, передает ТАСС.

Сам Пирумов заявил, что полностью исправился, признал свою вину и крайне раскаивается в содеянном. Он также рассказал, что около месяца назад скончалась его мать.

Напомним, что в октябре Дорогомиловский суд Москвы признал виновными по статье «Мошенничество в особо крупном размере» восемь человек. Все они обвинялись в хищении бюджетных средств.