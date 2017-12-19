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Мосгорсуд ужесточил приговор бывшего замглавы Минкультуры Пирумова
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    Мосгорсуд ужесточил приговор бывшего замглавы Минкультуры Пирумова

    17:54  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:54  19 Декабря 2017
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    Мосгорсуд ужесточил приговор бывшего замглавы Минкультуры Пирумова

    Москва, 19 декабря. Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему заместителю главы Минкультуры России Григорию Пирумову, осужденного на 1,5 года колонии по делу о хищениях. Приговор был пересмотрен по ходатайству прокуратуры.

    «Назначить Пирумову штраф в размере 1 млн руб. и лишить его госнаграды», — отмечается в официальном постановлении судебной коллегии Мосгорсуда по уголовным делам.

    Отметим, что ранее Пирумова оштрафовали на 300 тысяч рублей.

    В ходе заседания Минкультуры адвокаты Пирумова просили не изменять его приговор, защита также просила приобщить к делу документы, говорящие о состоянии здоровья чиновника. По словам адвоката Федора Куприянова, в данный момент Пирумов проходит лечение в стационаре, передает ТАСС.

    Сам Пирумов заявил, что полностью исправился, признал свою вину и крайне раскаивается в содеянном. Он также рассказал, что около месяца назад скончалась его мать.

    Напомним, что в октябре Дорогомиловский суд Москвы признал виновными по статье «Мошенничество в особо крупном размере» восемь человек. Все они обвинялись в хищении бюджетных средств.

    Автор: Алексей Громов
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    #минкультуры #пирумов
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