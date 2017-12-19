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Новороссия
Донбасс сегодня: Горловка вспомнила 2014-й, Киев приготовил провокацию к отъезду СЦКК
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    Донбасс сегодня: Горловка вспомнила 2014-й, Киев приготовил провокацию к отъезду СЦКК

    19:32  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:32  19 Декабря 2017
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    Донбасс сегодня: в Горловке повторились обстрелы 2014 года, Киев приготовил провокацию к отъезду СЦКК

    Донбасс, 19 декабря. В результате артиллерийского обстрела Горловки и Стаханова пострадали мирные жители. В оперативном командовании «Донецк» считают, что обострение связано с выходом офицеров ВС РФ из СЦКК. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Донецкое направление

    Всего за прошедшие сутки украинская армия 33 раза нарушила режим прекращения огня. При этом основная огневая активность Вооруженных сил Украины была зафиксирована в районе так называемой Светлодарской дуги. По шести населенным пунктам в районе Горловки ВСУ выпустили 43 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 мм и 139 мин калибром 120 и 82 мм. В соцсетях местные жители пишут, что по интенсивности предыдущую ночь можно сравнить с обстрелами в 2014-15 годах, когда конфликт в Донбассе только начался.

    Луганское направление

    В результате серии артиллерийских ударов с применением систем калибра 152 мм в Стаханове осколочные ранения получили трое мирных жителей, еще одна женщина умерла от сердечного приступа. Под обстрелом также оказались города Первомайск и Калиново. Прямой наводкой украинская артиллерия била по девятиэтажным домам, есть разрушения в частном секторе. Пострадала также поликлиника. Зафиксированы повреждения газопроводов.

    Спланированная атака Центра информационно-психологических операций ВСУ

    Накануне масштабных артналетов ВСУ на города и села Донецкой народной республики в районе Светлодарской дуги по социальным сетям в украинском сегменте активно распространилась информация о применении донецкими военнослужащими артиллерии по поселку Новолуганское, находящемуся под киевским управлением.

    Донбасс сегодня: в Горловке повторились обстрелы 2014 года, Киев приготовил провокацию к отъезду СЦКК

    В 17.33 по киевскому времени пользователи Twitter публикуют исчерпывающую информацию о последствиях обстрела Новолуганского. Перебит газ и свет, распространяются пожары, в местном дворце культуры заблокированы дети. По информации авторов этих публикаций, армия ДНР применила РСЗО БМ21 «Град». Обстрел якобы производился из города Горловка.

    Однако информацию о работе реактивных систем в Горловке публикуют только спустя 16 минут.

    Донбасс сегодня: Горловка вспомнила 2014-й, Киев приготовил провокацию к отъезду СЦКК

    Настораживает очевидная несогласованность в действиях «горловчан» и «потерпевших» из Новолуганского. В штабе оперативного командования «Донецк» убеждены, что этой информационной операцией руководили из ЦИПО ВСУ (Центра информационно-психологических операций).

    Более того, официальный спикер армии ДНР Эдуард Басурин на брифинге в Донецке заявил, что на фотографиях, которые представлены штабом АТО в качестве «доказательств применения боевиками РСЗО «Град»», отчетливо виден остаток термобарического боеприпаса к ручному противотанковому гранатомету.

    Донбасс сегодня: в Горловке повторились обстрелы 2014 года, Киев приготовил провокацию к отъезду СЦКК

    Тактико-технические характеристики РПГ не позволяют произвести обстрел села Новолуганское не то чтобы из Горловки, но даже с позиций вооруженных сил республики в районе поселка Гольмовский. По словам Басурина, ВСУ использовали боеприпасы объемного взрыва, чтобы поджечь жилые дома, что в дальнейшем было использовано украинской пропагандой как повод для «ответного» артудара по Горловке.

    Донбасс сегодня: в Горловке повторились обстрелы 2014 года, Киев приготовил провокацию к отъезду СЦКК

    Но «ответка прилетела» не по «террористам», которые якобы обстреливали Новолуганское, а по обычным мирным гражданам. В результате этого обстрела пострадали двое горловчан, здание больницы и жилые дома в центре города.

    В оборонном ведомстве ДНР полагают, что эта информационная и огневая провокации связаны с выходом офицеров Вооруженных сил Российской Федерации из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе. Впрочем, эта попытка ВСУ выставить республики Донбасса виновными провалилась. Офицеры не смогли покинуть территорию ДНР накануне обстрела и зафиксировали все происходящее.

    Комментируя выход российских военных из СЦКК, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинская сторона сделала фактически невозможной их работу в Донбассе. «Порошенко… делает все, чтобы поставить российских офицеров в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые требования, и чтобы сам Центр прекратил свое существование», — заявил Лавров. Министр также отметил, что в случае если представители РФ покинут центр, вся ответственность за происходящее ляжет на украинскую сторону.

    В Совфеде же предупредили, что президент Украины — особенно после обещания от Канады о поставках оружия — может подумать, что у него развязаны руки, что приведет к росту агрессии и даже, вполне вероятно, широкомасштабной войне.

    Автор: Николай Романенко
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #сцкк #горловка #новолуганское #стаханов #светлодарская дуга
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