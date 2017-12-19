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На CNN начали рекламировать Украину
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    На CNN начали рекламировать Украину

    18:34  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:34  19 Декабря 2017
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    На CNN начали рекламировать Украину

    Киев, 19 декабря. На американском телеканале CNN теперь показывают ролик, рекламирующий Украину и ее инвестиционную привлекательность. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства информационной политики страны.

    «Министерство информационной политики Украины запустило кампанию на CNN — 30-секундный ролик, 65 выходов в прайм-тайм, в течение 15-21 декабря (весь мир)», — указано в заявлении.

    Однако зрители уже обратили на ряд неточностей. В рекламе говорится о том, что население страны составляет 45 миллионов человек (согласно данным Госстата Украины, на территории страны постоянно проживают 42,27 миллиона человек). Кроме того, Украину назвали «крупнейшей страной в Европе» (данный титул принадлежит России).

    Вызывает вопросы и сообщение о том, что в Bloomberg якобы признали Украину одной из «самых инновационных стран». Согласно «Индексу инновационности экономики» издания, украинская сторона потеряла одну строчку в рейтинге и опустилась на 41-е место (из 50).

    Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп обвинил телеканал CNN в создании неправильного информационного образа США.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #cnn
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