На CNN начали рекламировать Украину

Киев, 19 декабря. На американском телеканале CNN теперь показывают ролик, рекламирующий Украину и ее инвестиционную привлекательность. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства информационной политики страны.

«Министерство информационной политики Украины запустило кампанию на CNN — 30-секундный ролик, 65 выходов в прайм-тайм, в течение 15-21 декабря (весь мир)», — указано в заявлении.

Однако зрители уже обратили на ряд неточностей. В рекламе говорится о том, что население страны составляет 45 миллионов человек (согласно данным Госстата Украины, на территории страны постоянно проживают 42,27 миллиона человек). Кроме того, Украину назвали «крупнейшей страной в Европе» (данный титул принадлежит России).

Вызывает вопросы и сообщение о том, что в Bloomberg якобы признали Украину одной из «самых инновационных стран». Согласно «Индексу инновационности экономики» издания, украинская сторона потеряла одну строчку в рейтинге и опустилась на 41-е место (из 50).

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп обвинил телеканал CNN в создании неправильного информационного образа США.