Берлин, 19 декабря. Немецкие спецслужбы считают, что в ФРГ проживают десятки женщин и несовершеннолетних детей, которые являются опасными исламистами.

Немецкие СМИ заявили со ссылкой на источники в спецслужбах, что в настоящий момент в ФРГ проживает около 720 опасных исламистов. Из них порядка 10 процентов приходится на женщин и детей. Источник отмечает, что они представляют собой потенциальную угрозу обществу и готовы совершать террористические акты.

Ранее сообщалось, что руководитель Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен считает, что большинство жен и детей боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), которые возвращаются в Германию из Сирии и Ирака, являются джихадистами.

Чиновник подчеркнул, что они подверглись «промывке мозгов» и радикализировались настолько, что сейчас придерживаются исламистской идеологии «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.