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Жены и дети боевиков ИГИЛ представляют опасность для Германии — спецслужбы ФРГ
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    Жены и дети боевиков ИГИЛ представляют опасность для Германии — спецслужбы ФРГ

    18:00  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:01  19 Декабря 2017
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    Жены и дети боевиков ИГИЛ представляют опасность для Германии — спецслужбы ФРГ

    Берлин, 19 декабря. Немецкие спецслужбы считают, что в ФРГ проживают десятки женщин и несовершеннолетних детей, которые являются опасными исламистами.

    Немецкие СМИ заявили со ссылкой на источники в спецслужбах, что в настоящий момент в ФРГ проживает около 720 опасных исламистов. Из них порядка 10 процентов приходится на женщин и детей. Источник отмечает, что они представляют собой потенциальную угрозу обществу и готовы совершать террористические акты.

    Ранее сообщалось, что руководитель Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен считает, что большинство жен и детей боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), которые возвращаются в Германию из Сирии и Ирака, являются джихадистами.

    Чиновник подчеркнул, что они подверглись «промывке мозгов» и радикализировались настолько, что сейчас придерживаются исламистской идеологии «Халифата».

    Жены и дети боевиков ИГИЛ представляют опасность для Германии — спецслужбы ФРГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #фрг
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