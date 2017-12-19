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Российские чиновники избегают корзин с подарками после дела Улюкаева
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    Российские чиновники избегают корзин с подарками после дела Улюкаева

    18:20  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:20  19 Декабря 2017
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    Российские чиновники избегают корзин с подарками после дела Улюкаева

    Москва, 19 декабря. После громкого дела экс-главы МЭР Алексея Улюкаева в министерствах и госкорпорациях России отказываются принимать в виде подарков к Новому году даже календари. 

    Российские чиновники перестали принимать презенты к Новому году после судебного разбирательства, связанного с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. По данным The Bell, особенно негативно в министерствах и ведомствах настроены против корзин. В приемных от корзин с продуктами и вином отказываются заранее. Подарки от нефтяников категорически не принимают. 

    Как отмечает Ura.ru, «корзинка с колбасками», о которой неоднократно говорилось в суде, получила печальную известность. По словам Улюкаева, он думал, что презент представляет собой исключительно колбасу и вино. Однако речь шла о взятке в 2 млн долларов. Напомним, что 15 декабря суд приговорил бывшего чиновника в 8 годам лишения свободы и крупному штрафу за взятку. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #улюкаев #корзинка
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