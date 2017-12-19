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Мощный взрыв прогремел в Лимасоле на Кипре
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    Мощный взрыв прогремел в Лимасоле на Кипре

    17:59  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:59  19 Декабря 2017
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    Мощный взрыв прогремел в Лимасоле на Кипре

    Никосия, 19 декабря. В городе Лимасол в Республике Кипр прогремел мощный взрыв, о чем сообщают местные СМИ.

    По предварительной информации, рано утром рядом с автомобилем, припаркованным в одном из жилых кварталов города, было размещено самодельное взрывное устройство высокой мощности. В настоящее время полиция устанавливает имя и национальность владельца транспортного средства.

    Мощность взрывного устройства уточняется. Правоохранительные органы проводят расследование. Сведений о пострадавших не поступало.

    Напомним, ранее сообщалось, что в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде — прогремел взрыв.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #взрыв #кипр
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