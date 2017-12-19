Мощный взрыв прогремел в Лимасоле на Кипре

Никосия, 19 декабря. В городе Лимасол в Республике Кипр прогремел мощный взрыв, о чем сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, рано утром рядом с автомобилем, припаркованным в одном из жилых кварталов города, было размещено самодельное взрывное устройство высокой мощности. В настоящее время полиция устанавливает имя и национальность владельца транспортного средства.

Мощность взрывного устройства уточняется. Правоохранительные органы проводят расследование. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде — прогремел взрыв.