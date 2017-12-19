Киев подал в ВС России жалобу по делу о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»

Москва, 19 декабря. Украина обратилась в Верховный суд России с жалобой по делу о взыскании с нее 144 млн в пользу российской нефтяной компании «Татнефть». Об этом представитель Киева заявил в Арбитражном суде Москвы.

В связи с подачей жалобы украинская сторона также попросила приостановить производство по делу.

«На наш взгляд, мы должны исчерпать последнюю возможность по вопросу о судебном иммунитете на уровне Верховного суда России», — добавил он.

Сегодня Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Украины о приостановлении производства по заявлению «Татнефти» о взыскании 144 млн долларов.

Как уточняет РИА Новости, основаниями для такого решения стали «нарушение Украиной Двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишение «Татнефти» его акционерной доли в крупнейшем на Украине Кременчугском НПЗ».

