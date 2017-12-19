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Политика
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Украина
Киев подал в ВС России жалобу по делу о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
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    Киев подал в ВС России жалобу по делу о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»

    17:37  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:37  19 Декабря 2017
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    Киев подал в ВС России жалобу по делу о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»

    Москва, 19 декабря. Украина обратилась в Верховный суд России с жалобой по делу о взыскании с нее 144 млн в пользу российской нефтяной компании «Татнефть». Об этом представитель Киева заявил в Арбитражном суде Москвы.

    В связи с подачей жалобы украинская сторона также попросила приостановить производство по делу.

    «На наш взгляд, мы должны исчерпать последнюю возможность по вопросу о судебном иммунитете на уровне Верховного суда России», — добавил он.

    Сегодня Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Украины о приостановлении производства по заявлению «Татнефти» о взыскании 144 млн долларов.

    Как уточняет РИА Новости, основаниями для такого решения стали «нарушение Украиной Двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишение  «Татнефти» его акционерной доли в крупнейшем на Украине Кременчугском НПЗ».
     

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #вс рф #татнефть
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