Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A8 и A8+

Нью-Йорк, 19 декабря. Южнокорейская компания Samsung представила две новые модели смартфонов Galaxy A8 и A8+. Оба гаджета получили двойную фронтальную камеру и безрамочный экран с соотношением сторон 18,5:9.

По информации Gizchina, разрешение одного модуля фронтальной камеры составляет 16 мегапикселей, а второго — 8 мегапикселей. Таким образом, обладатель модели может сделать как обычное портретное селфи, так и крупный план с четким фоном. Функция Live Focus позволяет создать эффект размытия даже после съемки.

Объем оперативной памяти Samsung A8 и A8+ составляет 4 Гб, объем встроенной — 32 и 64 Гб. Заряд и подключение к компьютеру осуществляется с помощью USB Type-C. Все смартфоны работают на базе ОС Android 7.1.1.

Кроме того, смартфоны обеспечены восьмиядерным процессором Exynos 7885 и графическим ускорителем Mali-G71 GPU.

Новый смартфоны Samsung выйдут в черном, сером, золотом и синем цветах. Начальная стоимость A8 будет составлять 34,5 тысяч рублей, A8+ — 37,9 тысяч рублей.