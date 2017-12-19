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Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A8 и A8+
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    Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A8 и A8+

    17:37  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:39  19 Декабря 2017
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    Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A8 и A8+

    Нью-Йорк, 19 декабря. Южнокорейская компания Samsung представила две новые модели смартфонов Galaxy A8 и A8+. Оба гаджета получили двойную фронтальную камеру и безрамочный экран с соотношением сторон 18,5:9.

    По информации Gizchina, разрешение одного модуля фронтальной камеры составляет 16 мегапикселей, а второго — 8 мегапикселей. Таким образом, обладатель модели может сделать как обычное портретное селфи, так и крупный план с четким фоном. Функция Live Focus позволяет создать эффект размытия даже после съемки.

    Объем оперативной памяти Samsung A8 и A8+ составляет 4 Гб, объем встроенной — 32 и 64 Гб. Заряд и подключение к компьютеру осуществляется с помощью USB Type-C. Все смартфоны работают на базе ОС Android 7.1.1.

    Кроме того, смартфоны обеспечены восьмиядерным процессором Exynos 7885 и графическим ускорителем Mali-G71 GPU.

    Новый смартфоны Samsung выйдут в черном, сером, золотом и синем цветах. Начальная стоимость A8 будет составлять 34,5 тысяч рублей, A8+ — 37,9 тысяч рублей.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #samsung #смартфон #a8
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