Курникова родила Иглесиасу близнецов

Москва, 19 декабря. Бывшая профессиональная теннисистка и фотомодель Анна Курникова стала мамой. О том, что россиянка родила близнецов от известного певца Энрике Иглесиаса, рассказал американский портал TMZ.

Курникова и испанский певец впервые стали родителями. Отмечается, что у них родились близнецы: мальчик и девочка. Родители назвали их Николас и Люси.

Как отмечает «Utro.ru», самая юная участница Олимпийских игр в истории России (на момент выступления в Атланте в 1996 году Курниковой едва исполнилось пятнадцать лет), не появлялась на публике с ноября прошлого года. Впрочем, никакой информации о беременности экс-первой ракетки мира в парном разряде с тех пор не поступало.

Отметим, Курникова встречается с певцом Энрике Иглесиасом с 2001 года, пара тщательно скрывает свои отношения, нет точной информации даже о том, зарегистрированы ли их отношения официально.