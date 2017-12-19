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Курникова родила Иглесиасу близнецов
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    Курникова родила Иглесиасу близнецов

    17:32  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:32  19 Декабря 2017
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    Курникова родила Иглесиасу близнецов

    Москва, 19 декабря. Бывшая профессиональная теннисистка и фотомодель Анна Курникова стала мамой. О том, что россиянка родила близнецов от известного певца Энрике Иглесиаса, рассказал американский портал TMZ.

    Курникова и испанский певец впервые стали родителями. Отмечается, что у них родились близнецы: мальчик и девочка. Родители назвали их Николас и Люси. 

    Как отмечает «Utro.ru», самая юная участница Олимпийских игр в истории России (на момент выступления в Атланте в 1996 году Курниковой едва исполнилось пятнадцать лет), не появлялась на публике с ноября прошлого года. Впрочем, никакой информации о беременности экс-первой ракетки мира в парном разряде с тех пор не поступало.

    Отметим, Курникова встречается с певцом Энрике Иглесиасом с 2001 года, пара тщательно скрывает свои отношения, нет точной информации даже о том, зарегистрированы ли их отношения официально.         

    Автор: Федор Веснин
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    #близнецы #иглесиас #куринкова #рождение
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