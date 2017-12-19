Видеодайджест новостей, вечер 19 декабря 2017 года

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Нарьян-Маре Самолет Ан-2 потерпел крушение в Нарьян-Маре во вторник. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Трагедия произошла в аэропорту города во время взлета. Всего на борту находились 13 пассажиров и двое пилотов. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало список погибших и пострадавших в результате крушения.

Выполнение «майских указов» президента обсудили на форуме ОНФ В Москве проходит форум Общероссийского народного фронта. Участие в мероприятии принимают более четырех тысяч активистов, экспертов и представителей власти. Основными темами осуждения на форуме стали повышение качества жизни сельского населения, проблема мусора, работа управляющих компаний, комфортная городская среда и другие. Особое внимание эксперты уделили исполнению «майских указов» российского лидера Владимира Путина. Наиболее актуальным вопросом стала ликвидация аварийного жилья.

Путин: Россия должна ответить на судьбоносные и исторические вызовы Владимир Путин, выступая на форуме ОНФ, обратил внимание , что нашей стране удалось пройти сложный пусть обновления и совершить прорыв по основным направлениям развития. Глава государства призвал беречь свою государственность, свободу, стабильность и все, чего удалось добиться. Россия не может отгораживаться от мировых тенденций, отметил Путин. Она должна достойно ответить на судьбоносные и исторические вызовы, которые ставятся перед ней.