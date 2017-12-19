Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин: Россия разделяет настрой Сербии на поддержание политического диалога
Весь мир
Видеодайджест новостей, вечер 19 декабря 2017 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Видеодайджест новостей, вечер 19 декабря 2017 года

    Самолет Ан-2 потерпел крушение в Нарьян-Маре. Выполнение «майских указов» президента обсудили на форуме ОНФ. Сирийские христиане готовятся к Новому году и Рождеству.
    17:16 19 Декабря 2017
    1324

     

    Самолет Ан-2 потерпел крушение в Нарьян-Маре

    Видеодайджест новостей, вечер 19 декабря 2017 года

    Самолет Ан-2 потерпел крушение в Нарьян-Маре во вторник. Три человека, в том числе ребенок, погибли.
    Трагедия произошла в аэропорту города во время взлета. Всего на борту находились 13 пассажиров и двое пилотов. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало список погибших и пострадавших в результате крушения.
     

    Выполнение «майских указов» президента обсудили на форуме ОНФ

    Видеодайджест новостей, вечер 19 декабря 2017 года

    В Москве проходит форум Общероссийского народного фронта. Участие в мероприятии принимают более четырех тысяч активистов, экспертов и представителей власти.
    Основными темами осуждения на форуме стали повышение качества жизни сельского населения, проблема мусора, работа управляющих компаний, комфортная городская среда и другие. Особое внимание эксперты уделили исполнению «майских указов» российского лидера Владимира Путина. Наиболее актуальным вопросом стала ликвидация аварийного жилья.
     

    Путин: Россия должна ответить на судьбоносные и исторические вызовы

    Видеодайджест новостей, вечер 19 декабря 2017 года

    Владимир Путин, выступая на форуме ОНФ, обратил внимание, что нашей стране удалось пройти сложный пусть обновления и совершить прорыв по основным направлениям развития.
    Глава государства призвал беречь свою государственность, свободу, стабильность и все, чего удалось добиться. Россия не может отгораживаться от мировых тенденций, отметил Путин. Она должна достойно ответить на судьбоносные и исторические вызовы, которые ставятся перед ней.
     

    Сирийские христиане готовятся к Новому году и Рождеству

    Видеодайджест новостей, вечер 19 декабря 2017 года

    Жители провинции Хама в Сирии готовятся отпраздновать Новый год и Рождество. В административном центре провинции уже наряжена новогодняя ель, артисты готовят праздничное шоу.
    Сирийцы поздравляют друг друга с праздником и желают, чтобы следующий год сложился для Сирии удачно. Они отмечают, что этот праздник стал особенным, так как пришел после долгого кризиса.
    Оглавление
    Закрыть