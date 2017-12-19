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Давно пора: звезда «Иронии судьбы» отреагировал на «пропажу» фильма с Первого канала
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    Давно пора: звезда «Иронии судьбы» отреагировал на «пропажу» фильма с Первого канала

    17:15  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:49  19 Декабря 2017
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    Давно пора: исполнитель роли Женечки Лукашина отреагировал на Новый год "Без иронии судьбы"

    Москва, 19 декабря. Исполнитель главной роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» Андрей Мягков прокомментировал новость о том, что Первый канал впервые за десять лет не покажет кинокартину Эльдара Рязанова 31 декабря. 

    Актер подчеркнул, что новость об этом для него «не печальная». «Мне кажется, давно пора перестать показывать этот фильм, чтобы не превратить его в посмешище», — заявил Мягков в комментарии газете «Известия», заметив также, что во всем нужно иметь меру. 

    Кроме того, он ответил и на вопрос, о том, какой фильм стоит посмотреть в Новый год по телевизору. Так, по мнению Мягкова, если  речь идет о Первом канале, «то лучше не смотреть ничего».

    Ранее в пресс-службе Первого канала отказ от «Иронии судьбы» на Новый год объяснили тем, что фильм Эльдара Рязанова входит в пакет Мосфильма, который делится и ротируется между телеканалами. Так, в этом году у Первого канала появились права на фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница».

    Автор: Алексей Громов
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    #мягков #первый канал #ирония судьбы #женечка лукашин
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