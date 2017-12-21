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Политика
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Сирия: отряды САА окружают «Тахрир аш-Шам» в Западной Гуте Дамаска
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    Сирия: отряды САА окружают «Тахрир аш-Шам» в Западной Гуте Дамаска

    18:00  21 Декабря 2017
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    Сирия: отряды САА окружают «Тахрир аш-Шам» в Западной Гуте Дамаска

    Дамаск, 21 декабря. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают окружать террористов в Мугр аль-Мир в Западной Гуте Дамаска, сообщает корреспондента Федерального агентства новостей в Сирии.

    Отряды военнослужащих САА продолжают окружать боевиков в цитадели Мугр аль-Мир, расположенной к востоку от населенного пункта Бейт-Джинн и холма Марван. Целью военных армии Башара Асада является ликвидация группы из восьми боевиков. На эксклюзивных кадрах ФАН видно, как сирийское военные атакуют позиции боевиков в Западной Гуте из зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 «Шилка».

    Ранее ФАН сообщало, что сирийская армия закрыла в кармане Бейт-Джинн в Западной Гуте Дамаска экстремистов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1«Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ).

    По данным информагентства Al-Masdar, после короткой битвы с «Тахрир аш-Шам» правительственные войска восстановили контроль над высотой Тал Аль-Мунтар, что к юго-востоку от Мугр Аль-Мир. Отряды САА нацелены на взятие высот Таль Зайят, Тал Захер Асвад и здание Наджара.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #дамаск #саа #хайят тахрир аш-шам #бейт-джинн #западная гута #мугр аль-мир
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