Дамаск, 21 декабря. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают окружать террористов в Мугр аль-Мир в Западной Гуте Дамаска, сообщает корреспондента Федерального агентства новостей в Сирии.

Отряды военнослужащих САА продолжают окружать боевиков в цитадели Мугр аль-Мир, расположенной к востоку от населенного пункта Бейт-Джинн и холма Марван. Целью военных армии Башара Асада является ликвидация группы из восьми боевиков. На эксклюзивных кадрах ФАН видно, как сирийское военные атакуют позиции боевиков в Западной Гуте из зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 «Шилка».

Ранее ФАН сообщало, что сирийская армия закрыла в кармане Бейт-Джинн в Западной Гуте Дамаска экстремистов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ).

По данным информагентства Al-Masdar, после короткой битвы с «Тахрир аш-Шам» правительственные войска восстановили контроль над высотой Тал Аль-Мунтар, что к юго-востоку от Мугр Аль-Мир. Отряды САА нацелены на взятие высот Таль Зайят, Тал Захер Асвад и здание Наджара.

1 Организация запрещена на территории РФ.