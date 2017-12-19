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Сирия: США полностью прекратили военную и финансовую поддержку ССА
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    Сирия: США полностью прекратили военную и финансовую поддержку ССА

    17:22  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:23  19 Декабря 2017
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    Сирия: США полностью прекратили военную и финансовую поддержку ССА

    Тегеран, 19 декабря. Один из полевых командиров оппозиционной «Свободной сирийской армии» заявил, что Вашингтон полностью прекратил поставки вооружения «умеренным» боевикам.

    Иранское издание FARSnews сообщило со ссылкой на источники в Сирии, что один из главарей оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия», пожелавший остаться анонимным, заявил о полном прекращении американской поддержки «умеренных» боевиков.

    Арабские СМИ сообщили, что Вашингтон перестал помогать оппозиционерам, базирующимся в районе погранперехода «Ат-Танф» на юго-востоке Хомса. 180 боевиков получили по 2 тысячи долларов в качестве «выходного пособия». Ранее сообщалось, что американские военные инструкторы занимались подготовкой боевиков ССА в данном районе.

    Полевой командир заявил, что США отказались от поддержки ССА в пользу курдского альянса «Сирийские демократические силы». Дональд Трамп ранее пообещал президенту Турции Эрдогану, что Пентагон прекратит поставки вооружения курдской коалиции, однако партии оружия продолжают поступать подразделениям SDF.

    Сирия: США полностью прекратили военную и финансовую поддержку ССА

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #сса #хомс #оружие
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