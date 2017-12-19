Сирия сегодня: США признали поражение в САР, Запад отговаривает оппозицию от участия в Конгрессе в Сочи

Сирия, 19 декабря. Американцы признали свое поражение в Сирийской арабской республике. Запад отговаривает представителей сирийской оппозиции от участия в Конгрессе в Сочи. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Поражение США

Тот факт, что Сирия в новой стратегии национальной безопасности США занимает весьма скромное место, говорит о признании Вашингтона своего поражения в этой стране. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Малое фигурирование Сирии в американской стратегии нацбезопасности — признание поражения США и их ставленников в этой стране. Иначе бы САР была громогласно объявлена угрозой номер один для легитимизации дальнейших публичных экспансивных действий», — приводит издание РИА Новости слова Бондарева.

По его же мнению, в настоящее время США в САР «притаились», но при этом согласились на то, что действующий президент страны Башар Асад останется у власти до 2021 года. Тем не менее, сенатор не исключает, что Вашингтон будет готовить новое поколение террористов.

Запад против участия оппозиции в Конгрессе в Сочи

Часть западных сил требует от руководителей сирийской оппозиции отказа от участие в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи. Об этом заявил глава московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

«Некоторые западные силы выступают против этого диалога, провели встречи с оппозицией, потребовали от оппозиционеров не присутствовать, хотя это всего лишь остается идеей. Они отпугивают их от участия в Конгрессе национального диалога», — отметил он.

Тем не менее, пока лидеры оппозиционных сил не приняли окончательного решения, и пока еще остается вероятность, что их представители все-таки приедут в Сочи.

Россия следит за перемещениями боевиков

Российской Федерации небезразлично, куда из Сирии будут бежать недобитые террористы. Для эффективного контроля необходимо сотрудничество спецслужб стран СНГ, заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается терроризма, здесь вам ничего говорить не нужно, вы и сами все знаете. Как раз от вас мы и получаем необходимую информацию по этим направлениям. Для нас чрезвычайно важно внимательно смотреть за тем, что происходит в этой сфере в мире. Ситуация очень обострилась. Для нас небезразлично, конечно, куда будут возвращаться и убегать террористы после достаточно эффективных действий, как вы знаете, российских вооруженных сил, скажем, в Сирии», — подчеркнул глава российского государства.

При этом президент России отметил, что Москва понимает угрозы, которые боевики могут создавать на территории стран СНГ. Именно по этой причине так важно сотрудничество между столицами этих государств. Напомним, 11 декабря Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома «Исламского государства1» (организация запрещена в РФ — прим. ред.) в этой стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.