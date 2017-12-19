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Защитник «Ростова» Ингасон: Жду начала работы с Карпиным
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    Защитник «Ростова» Ингасон: Жду начала работы с Карпиным

    17:00  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:00  19 Декабря 2017
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    Игрок ФК «Спартак» Лоренсо Мельгарехо (слева) и игрок ФК «Ростов» Сверрир Ингасон

    Санкт-Петербург, 19 декабря. Исландский футболист, защитник клуба «Ростов» и национальной сборной Исландии Сверрир Ингасон рассказал о назначении Валерия Карпина новым главным тренером красно-желтых. 

    «Я смотрю вперед и жду начала работы с новым тренером. Знаю, что карьера Карпина как игрока была очень успешной, он играл на высоком уровне. Знаю, что он работал со «Спартаком» и завоевывал с ними медали в качестве тренера. Жду начала январских сборов, чтобы приступить к работе с новым тренером», — сказал футболист в интервью Федеральному агентству новостей.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #футбол #ростов #сверрир ингасон
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