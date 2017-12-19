Защитник «Ростова» Ингасон: Жду начала работы с Карпиным

Санкт-Петербург, 19 декабря. Исландский футболист, защитник клуба «Ростов» и национальной сборной Исландии Сверрир Ингасон рассказал о назначении Валерия Карпина новым главным тренером красно-желтых.

«Я смотрю вперед и жду начала работы с новым тренером. Знаю, что карьера Карпина как игрока была очень успешной, он играл на высоком уровне. Знаю, что он работал со «Спартаком» и завоевывал с ними медали в качестве тренера. Жду начала январских сборов, чтобы приступить к работе с новым тренером», — сказал футболист в интервью Федеральному агентству новостей.