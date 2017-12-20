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Сирия: спецслужбы обнаружили склад оружия к востоку от Хомса - видео ФАН
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    Сирия: спецслужбы обнаружили склад оружия к востоку от Хомса - видео ФАН

    10:05  20 Декабря 2017
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    Сирия: спецслужбы обнаружили склад оружия к востоку от Хомса - видео ФАН

    В освобождённых от террористов провинциях Сирии продолжается осмотр населенных пунктов и сбор трофеев. Силы безопасности в Хомсе обнаружили большое количество оружия и боеприпасов в схроне ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) в цистерне, к востоку от административного центра провинции. Запасы боевиков, обнаруженные силовиками, представляют собой гранаты к РПГ и мины для миномётов, а также множество патронов различных калибров.

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на осмотре найденных боеприпасов, и прислал в редакцию видео.

    Подобные тайники часто встречаются на территориях, которые еще недавно были под властью террористов. Масштабы варьируются от ящика патронов до огромных запасов оружия, боеприпасов и даже бронетехники, которыми можно вооружить крупные армейские соединения.

    Если находки пригодны для применения армией или ополчением, они поступают в войска. В том случае, если вооружения дефектны или кустарны, находки уничтожаются.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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