Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин: Россия разделяет настрой Сербии на поддержание политического диалога
Новороссия
ДНР: ВСУ устроили артобстрел больницы и жилых домов на День Святого Николая
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР: ВСУ устроили артобстрел больницы и жилых домов на День Святого Николая

    17:01  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:01  19 Декабря 2017
    265

    ДНР: ВСУ устроили артобстрел больницы и жилых домов на День Святого Николая

    Донецк, 19 декабря. Украинские силовики обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики на День Святого Николая. Под огнем оказались жилые дома и больницы, передают корреспонденты Федерального агентства новостей.

    Ночь с 18 на 19 декабря в ДНР прошла совсем не в праздничном настроении. Украинские войска нанесли массированные артиллерийские удары по городам республики. Корреспонденты ФАН отправились в места наиболее тяжелых попаданий.

    В поселке Гольмовской, который, казалось бы, уже должен был привыкнуть к обстрелам ВСУ, жители до сих пор шокированы ночной атакой. За три года жестоких обстрелов по местной больнице киевские военнослужащие ударили впервые.

    Два снаряда упали прямо перед центральным входом, лишив здание остекления. Территория осыпана крупными осколками, в здании выбиты входные двери. Кроме того, в больнице нет электричества и газа.

    ДНР: ВСУ устроили артобстрел больницы и жилых домов на День Святого Николая

    Крупные осколки срезали ветви деревьев, на которых чудом уцелели новогодние украшения. Одно из деревьев взрывной волной сломало у основания, но, к счастью, оно упало на газон, а не на здание. С раннего утра на территории больницы идут восстановительные работы, поскольку она единственная для нескольких поселков в округе и простаивать не может.

    Пока рабочие закрывают пленкой выбитые окна и выносят мусор, прием пациентов медучреждения налажен в кабинетах противоположной стороны здания. Двор экстренно расчищают, а двухметровую воронку уже засыпали землей.

    Тяжело прошла ночь и в частном секторе Гольмовского. Одна из украинских мин попала на узкую улочку, перебив газопровод и повредив несколько домов. В одном из них находились трое детей, которые по случайности вышли из комнаты в этот момент.

    ДНР: ВСУ устроили артобстрел больницы и жилых домов на День Святого Николая

    Хозяин дома показывает нам осколок, застрявший в стене детской.

    «Мой дом уже третий раз за войну обстреливают. Считай, каждый раз заново отстраивать приходится», — говорит местный житель. 

    Под утро в Горловке украинский снаряд также попал во двор общежития. В результате легкие травмы получила одна из его жительниц.

    ДНР: ВСУ устроили артобстрел больницы и жилых домов на День Святого Николая

    Автор: Андрей Тюнников
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #обстрел #горловка #гольмовский #святой николай
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть