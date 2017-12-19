ДНР: ВСУ устроили артобстрел больницы и жилых домов на День Святого Николая

Донецк, 19 декабря. Украинские силовики обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики на День Святого Николая. Под огнем оказались жилые дома и больницы, передают корреспонденты Федерального агентства новостей.

Ночь с 18 на 19 декабря в ДНР прошла совсем не в праздничном настроении. Украинские войска нанесли массированные артиллерийские удары по городам республики. Корреспонденты ФАН отправились в места наиболее тяжелых попаданий.

В поселке Гольмовской, который, казалось бы, уже должен был привыкнуть к обстрелам ВСУ, жители до сих пор шокированы ночной атакой. За три года жестоких обстрелов по местной больнице киевские военнослужащие ударили впервые.

Два снаряда упали прямо перед центральным входом, лишив здание остекления. Территория осыпана крупными осколками, в здании выбиты входные двери. Кроме того, в больнице нет электричества и газа.

Крупные осколки срезали ветви деревьев, на которых чудом уцелели новогодние украшения. Одно из деревьев взрывной волной сломало у основания, но, к счастью, оно упало на газон, а не на здание. С раннего утра на территории больницы идут восстановительные работы, поскольку она единственная для нескольких поселков в округе и простаивать не может.

Пока рабочие закрывают пленкой выбитые окна и выносят мусор, прием пациентов медучреждения налажен в кабинетах противоположной стороны здания. Двор экстренно расчищают, а двухметровую воронку уже засыпали землей.

Тяжело прошла ночь и в частном секторе Гольмовского. Одна из украинских мин попала на узкую улочку, перебив газопровод и повредив несколько домов. В одном из них находились трое детей, которые по случайности вышли из комнаты в этот момент.

Хозяин дома показывает нам осколок, застрявший в стене детской.

«Мой дом уже третий раз за войну обстреливают. Считай, каждый раз заново отстраивать приходится», — говорит местный житель.

Под утро в Горловке украинский снаряд также попал во двор общежития. В результате легкие травмы получила одна из его жительниц.