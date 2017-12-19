Россия посылает сигнал: эксперт отреагировал на вывод наблюдателей РФ из Донбасса

Российский журналист, международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань в эфире программы «Время покажет» на Первом канале высказал мнение, что вывод российских офицеров из Донбасса — это сигнал, который Россия посылает США. По мнению Строканя, после вывода отечественных наблюдателей Запад должен надавить на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

«Я вижу в действиях российской стороны определенный жест, политический жест, который, первое, призван показать, что когда нет условий для работы [СЦКК], не стоит заниматься ее имитацией. Второе, я считаю, что это жест в адрес западных партнеров, Россия посылает сигнал: «Ребята, посмотрите на Киев, посмотрите, что творится! Мы умываем руки, теперь вся ответственность на вас». Самое страшное, что все эти обстрелы уже становятся рутиной. Смерть, кровь уже никого не удивляет», — заявил эксперт.

Ведущий программы Артем Шейнин в свою очередь напомнил, что сложности у российских офицеров в работе в СЦКК начались после назначения на должность спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.

Напомним, руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выражал обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг СЦКК. Лавров прямо заявил, что украинская власть и лично президент Петр Порошенко фактически саботируют работу этой структуры.