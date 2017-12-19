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Сирия: Иран и Ирак перебрасывают военных и бронетехнику в район Абу-Кемаля
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    Сирия: Иран и Ирак перебрасывают военных и бронетехнику в район Абу-Кемаля

    16:56  19 Декабря 2017  /обновлено: 16:56  19 Декабря 2017
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    Сирия: Иран и Ирак перебрасывают военных и бронетехнику в район Абу-Кемаля

    Абу-Кемаль, 19 декабря. Багдад и Тегеран намерены обеспечить безопасность ключевой автострады, соединяющей Абу-Кемаль и Аль-Каим.

     Военные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщили, что иранский «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР) и иракское шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») перебросили в район города Абу-Кемаль, освобожденного от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), множество военизированных подразделений, тяжелое оружие и бронетехнику.

    Данная трасса, связывающая Сирию, Ирак и Иран, получила название «шиитский пояс». Она используется для транснационального сообщения между Сирией и Ираком и поддержки сил, борющихся с боевиками «Халифата». Источник сообщает, что маршрут используется для поставок подкрепления и боеприпасов для ливанского движения сопротивления «Хезболла», которое пользуется поддержкой Тегерана и «Корпуса стражей Исламской революции».

    Сирия: Иран и Ирак перебрасывают военных и бронетехнику в район Абу-Кемаля

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #ирак #иран #абу-кемаль
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