Внешняя политика США возродила рабство в Ливии — СМИ

Федеральное агентство новостей предлагает читателям познакомиться с переводом статьи Эрика Зюса America (& Allies) Create Slave-Markets in Libya and then Condemn Them («США и их союзники возродили работорговлю в Ливии, а затем публично осудили ее»), опубликованной на портале Strategic Culture Foundation.

14 ноября канал CNN транслировал документальный фильм под названием «Люди на продажу: где жизнь выставляется на аукционе за 400 долларов». В фильме было показано множество торговых площадок в Ливии, где чернокожие люди продаются как рабы, — точно так же, как это раньше делалось в Соединенных Штатах Америки, особенно в южных штатах страны. Эта коммерция никак не была объяснена, а просто продемонстрирована и осуждена авторами фильма. Это неудивительно.

Американские СМИ не могут просто так взять и рассказать американскому народу, что такие грубые нарушения прав человека — результат внешней политики США. Американская общественность ставит американских военных и американскую армию (организацию, которая осуществляет вторжения Америки в такие страны, как Ливия) на самую вершину ценностной системы американцев, выше любого другого федерального агентства или отдела.

Эти рынки рабов, которые расцвели вскоре после вторжения в Ливию американских военных, могут быть добавлены ко всем другим ужасным последствиям вторжений США во внутренние дела других стран — таких, как Ливия, Ирак, Сирия, Гондурас и прочие.

Вот выдержка из того самого фильма CNN о работорговле в Ливии:

Успешно пронеся скрытые камеры на частную территорию недалеко от столицы Триполи, мы видим, как дюжина людей уходят «с молотка» за шесть или семь минут.

«Кому-нибудь нужен копатель? Это копатель, большой и сильный человек, он будет копать», — кричит продавец, одетый в камуфляж.

Покупатели поднимают руки, когда цена поднимается, «500, 550, 600, 650...». Через несколько минут все окончено, и люди, полностью смирившиеся со своей судьбой, передаются своим новым «хозяевам».

После аукциона мы встретили двух мужчин, которые были проданы в тот день. Они были так травмированы тем, через что прошли, что не могли говорить и с подозрением относились ко всем, кто к ним подходил.

Это был предсказуемый результат. Еще до вторжения американское руководство знало, что так будет — появятся сотни тысяч беженцев, людей, бегущих от смерти и хаоса, и большая часть из них неизбежно станет рабами. Однако вина тут лежит не только на США, хотя на этой стране в большей степени. Как сказал сам Барак Обама 28 мая 2014 года, «Соединенные Штаты являются и остаются единственной незаменимой нацией», а это означает, что все остальные нации «непригодны» в его глазах. Даже его преемник Дональд Трамп не сказал ничего настолько вопиюще злобного.

Заявления американского руководства о «моральном превосходстве» нации очень напоминают лозунги Адольфа Гитлера. Администрация Барака Обамы не раз открыто утверждала, что США — блестящий пример настоящего демократического государства, и только эта страна имеет право быть «мировым жандармом», борясь с «неправильными» режимами в других странах. Кажется, в Соединенных Штатах есть, как минимум, несколько миллионов фашистов, и многие из них сидят в правительстве.

До того, как США вторглись в Ливию и уничтожили ее, она была одной из самых процветающих, наиболее равноправных и наименее племенных наций в Африке с хорошей системой социального здравоохранения. Теперь правительство США даже отказывается принимать беженцев из этой страны. Европейские правительства тоже решили, что самым оптимальным решением будет позволить ливийцам тонуть в Средиземном море в попытке сбежать от рабства и гибели. Ничего из этого не случилось бы без американского руководства.

Казалось бы, европейцы имеют еще больше причин ненавидеть правительство США, чем американцы, ведь миграционный кризис в Европе — следствие внешней политики Вашингтона. Однако по какой-то причине они по-прежнему не отказываются от НАТО — возможно, это потому, что члены европейских правительств также активно инвестируют в такие американские военные компании, как Lockheed Martin и BAE; поэтому вечная война за вечный мир хороша для бесконечной прибыли.

Пока продолжается это европейское принятие НАТО, Европа будет продолжать разваливаться и слабеть.

Работорговля в Ливии (или где угодно) является результатом расцвета фашистских ценностей. К сожалению, фашизм восстал из пепла после поражения во Второй мировой войне и принял новые формы. Сегодня «фашизм» успешно переименовался в «неолиберализм» и «неоконсерватизм», а рабство — это лишь одна из многих форм его проявления.