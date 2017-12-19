Экс-главу Нижнего Новгорода обвинили в получении взятки

Нижний Новгород, 19 декабря. Вице-спикеру Законодательного собрания Нижегородской области Олегу Сорокину предъявлено обвинение в получении взятки.

В настоящее время в отношении экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина выбирается мера пресечения.

«Предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ в том, что являясь должностным лицом — главой города Нижнего Новгорода — он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере…», — приводит ТАСС официальное сообщение правоохранительных органов по этому поводу.

В денежном эквиваленте стоимость оказанных услуг составила порядка 1 млн долларов.

Отметим, ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома и на работе Сорокина.

Напомним, с 2005 по 2010 год Сорокин являлся депутатом городской думы Нижнего Новгорода, следующие пять лет — главой города. В прошлом году Сорокина избрали в Законодательное собрание Нижегородской области.

Как отмечают СМИ, обвинение в адрес Сорокина может иметь отношение к эпизоду 2012 году, когда региональное министерство государственного имущества разыграло на аукционе право на заключение договоров аренды более десяти земельных участков в Нижнем Новгороде.

По версии следствия, Сорокин мог обратиться к своему знакомому с просьбой заплатить крупную сумму денег за отзыв жалобы одной из компаний на процедуру проведения аукциона.