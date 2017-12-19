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Политика
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Экс-главу Нижнего Новгорода обвинили в получении взятки
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    Экс-главу Нижнего Новгорода обвинили в получении взятки

    16:45  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:23  19 Декабря 2017
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    Экс-главу Нижнего Новгорода обвинили в получении взятки в миллион долларов

    Нижний Новгород, 19 декабря. Вице-спикеру Законодательного собрания Нижегородской области Олегу Сорокину предъявлено обвинение в получении взятки.

    В настоящее время в отношении экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина выбирается мера пресечения. 

    «Предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ в том, что являясь должностным лицом — главой города Нижнего Новгорода — он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере…»,  — приводит ТАСС официальное сообщение правоохранительных органов по этому поводу.

    В денежном эквиваленте стоимость оказанных услуг составила порядка 1 млн долларов. 

    Отметим, ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома и на работе Сорокина. 

    Напомним, с 2005 по 2010 год Сорокин являлся депутатом городской думы Нижнего Новгорода, следующие пять лет  — главой города. В прошлом году Сорокина избрали в Законодательное собрание Нижегородской области.

    Как отмечают СМИ, обвинение в адрес Сорокина может иметь отношение к эпизоду 2012 году, когда региональное министерство государственного имущества разыграло на аукционе право на заключение договоров аренды более десяти земельных участков в Нижнем Новгороде. 

    По версии следствия, Сорокин мог обратиться к своему знакомому с просьбой заплатить крупную сумму денег за отзыв жалобы одной из компаний на процедуру проведения аукциона.

    Автор: Федор Веснин
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    #нижний новгород #взятка #сорокин #обвинение
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