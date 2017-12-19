Попытки стран Европы заблокировать «Северный поток-2» не помешают проекту — Чижов

Москва, 19 декабря. Попытки ряда стран Европы заблокировать реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» не будут иметь успеха. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Я думаю, что эти все попытки все-таки не помешают проекту быть реализованным», — цитирует слова Чижова РИА Новости.

По мнению дипломата, активизация в ФРГ противников «Северного потока-2» также связана с отсутствием стабильного кабмина.

«Если говорить о перспективе возрождения большой коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, то в составе этой большой коалиции будет, безусловно, немало сторонников реализации этого проекта», — подчеркнул он.

Напомним, ранее пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Берлин должен учитывать интересы Украины и Словакии при рассмотрении проекта «Северный поток-2».

Непосредственно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал на то, что строительство газопровода якобы угрожает безопасности Центральной Европы.