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Попытки стран Европы заблокировать «Северный поток-2» не помешают проекту — Чижов
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    Попытки стран Европы заблокировать «Северный поток-2» не помешают проекту — Чижов

    16:40  19 Декабря 2017  /обновлено: 16:40  19 Декабря 2017
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    Попытки стран Европы заблокировать «Северный поток-2» не помешают проекту — Чижов

    Москва, 19 декабря. Попытки ряда стран Европы заблокировать реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» не будут иметь успеха. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов.

    «Я думаю, что эти все попытки все-таки не помешают проекту быть реализованным», — цитирует слова Чижова РИА Новости.

    По мнению дипломата, активизация в ФРГ противников «Северного потока-2» также связана с отсутствием стабильного кабмина.

    «Если говорить о перспективе возрождения большой коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, то в составе этой большой коалиции будет, безусловно, немало сторонников реализации этого проекта», — подчеркнул он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Берлин должен учитывать интересы Украины и Словакии при рассмотрении проекта «Северный поток-2».

    Непосредственно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал на то, что строительство газопровода якобы угрожает безопасности Центральной Европы.

    Автор: Алексей Громов
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    #северынй поток-2
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