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Юный россиянин снялся в новой части «Звездных войн»
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    Юный россиянин снялся в новой части «Звездных войн»

    17:22  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:23  19 Декабря 2017
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    Юный россиянин снялся в новой части «Звездных войн»

    Москва, 19 декабря. 10-летний выходец из Кабардино-Балкарии Темирлан Блаев сыграл небольшую, но важную роль в голливудском блокбастере «Звездные войны: Последние джедаи».

    Уже посмотревшие в кинотеатрах новую часть «Звездных войн» россияне, скорее всего, даже не подозревали, что наблюдали на экране своего соотечественника. 10-летний мальчик, сыгравший в фильме роль маленького раба, является выходцем из Кабардино-Балкарии.

    Родители Темирлана до последнего скрывали эту новость. После премьеры отец юного актера опубликовал в Instagram фото сына и рассказал о его участии в съемках этого фильма.

    Герой Темирлана живет в городе Канто-Байт, который расположен на пустынной Кантонике. Мальчик ухаживает за фатирами, которые внешне напоминают лошадей. Юный раб помогает бывшему штурмовику Финну и девушке-механику Роуз сбежать от полиции.

     

    Наконец пришло время когда мы можем рассказать о том, что нашему Темирлану @tem_blai посчастливилось получить роль в Звёздных Войнах 8! Полтора года мучительного ожидания позади и до последнего дня мы не знали войдёт он в финальный релиз или нет. Роль небольшая, но очень важная. Надеюсь вам понравится! It is finally that time when we can announce that our Temi @tem_blai is a very lucky boy who got a role in Star Wars 8! It was a 1.5 years of painful waiting and up to the last day we didn't know is he included in the final cut or not. The role is small but very important. I hope you'll like it!

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    В конце мальчик тянется за метлой, а она вдруг сама прыгает к нему в руку. Как пишет «Ридус», это означает способность героя Темирлана чувствовать Силу, как это делают джедаи и ситхи.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #актер #звездные войны #россиянин #блаев
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