Юный россиянин снялся в новой части «Звездных войн»

Наконец пришло время когда мы можем рассказать о том, что нашему Темирлану @tem_blai посчастливилось получить роль в Звёздных Войнах 8! Полтора года мучительного ожидания позади и до последнего дня мы не знали войдёт он в финальный релиз или нет. Роль небольшая, но очень важная. Надеюсь вам понравится! It is finally that time when we can announce that our Temi @tem_blai is a very lucky boy who got a role in Star Wars 8! It was a 1.5 years of painful waiting and up to the last day we didn't know is he included in the final cut or not. The role is small but very important. I hope you'll like it!

