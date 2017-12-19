Юный россиянин снялся в новой части «Звездных войн»

Москва, 19 декабря. 10-летний выходец из Кабардино-Балкарии Темирлан Блаев сыграл небольшую, но важную роль в голливудском блокбастере «Звездные войны: Последние джедаи».

Уже посмотревшие в кинотеатрах новую часть «Звездных войн» россияне, скорее всего, даже не подозревали, что наблюдали на экране своего соотечественника. 10-летний мальчик, сыгравший в фильме роль маленького раба, является выходцем из Кабардино-Балкарии.

Родители Темирлана до последнего скрывали эту новость. После премьеры отец юного актера опубликовал в Instagram фото сына и рассказал о его участии в съемках этого фильма.

Герой Темирлана живет в городе Канто-Байт, который расположен на пустынной Кантонике. Мальчик ухаживает за фатирами, которые внешне напоминают лошадей. Юный раб помогает бывшему штурмовику Финну и девушке-механику Роуз сбежать от полиции.

В конце мальчик тянется за метлой, а она вдруг сама прыгает к нему в руку. Как пишет «Ридус», это означает способность героя Темирлана чувствовать Силу, как это делают джедаи и ситхи.