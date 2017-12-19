Верховный суд сократил срок заключения экс-генерала Сугробова на 10 лет

Москва, 19 декабря. Верховный суд России сократил срок наказания для бывшего начальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова на 10 лет, сообщили в судебной коллегии.

Ранее Сугробов был приговорен к 22 годам отбывания в колонии строгого режима. Бывший генерал был признан виновным в организации преступного сообщества из подчиненных ему сотрудников правоохранительных органов. Деятельность банды раскрылась при попытке спровоцировать на получение взятки высокопоставленного офицера УСБ ФСБ.

«Приговор Мосгорсуда изменить, — цитирует РИА Новости свои источники в Верховном суде России, — смягчить приговор Сугробову по совокупности преступлений до 12 лет колонии строгого режима».

Отметим, что лишенный звания генерал-лейтенанта Сугробов виновным себя не признает.