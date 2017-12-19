Сирия: ВКС РФ поддерживают наступление САА на юго-востоке Алеппо

Алеппо, 19 декабря. Правительственные войска штурмуют населенный пункт Рамла в юго-восточной части провинции Алеппо.

По сообщению информационного портала «Аль-Масдар» Сирийская арабская армия начала штурм восточных окраин поселения Рамла, который удерживают боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Наступление правительственных войск в данном районе поддержали с воздуха российские военные летчики и ВВС Сирии.

По приблизительным оценкам авиация нанесла в данном районе не менее 20 ударов, которые уничтожили опорные пункты «Джебхат ан-Нусра». Источник сообщает, что наступление на юго-востоке Алеппо должно привести подразделения САА к выходу в провинцию Идлиб, северную часть которой контролируют террористы. Также войска начали продвижение к Идлибу с севера провинции Хама, в район переброшен сирийский спецназ «Силы Тигра» во главе с генералом Сухейлем.

1 Организация запрещена на территории РФ.