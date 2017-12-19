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Сирия: ВКС РФ поддерживают наступление САА на юго-востоке Алеппо
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    Сирия: ВКС РФ поддерживают наступление САА на юго-востоке Алеппо

    16:39  19 Декабря 2017  /обновлено: 16:40  19 Декабря 2017
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    Сирия: ВКС РФ поддерживают наступление САА на юго-востоке Алеппо

    Алеппо, 19 декабря. Правительственные войска штурмуют населенный пункт Рамла в юго-восточной части провинции Алеппо.

    По сообщению информационного портала «Аль-Масдар» Сирийская арабская армия начала штурм восточных окраин поселения Рамла, который удерживают боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Наступление правительственных войск в данном районе поддержали с воздуха российские военные летчики и ВВС Сирии.

    По приблизительным оценкам авиация нанесла в данном районе не менее 20 ударов, которые уничтожили опорные пункты «Джебхат ан-Нусра».  Источник сообщает, что наступление на юго-востоке Алеппо должно привести подразделения САА к выходу в провинцию Идлиб, северную часть которой контролируют террористы. Также войска начали продвижение к Идлибу с севера провинции Хама, в район переброшен сирийский спецназ «Силы Тигра» во главе с генералом Сухейлем.

    Сирия: ВКС РФ поддерживают наступление САА на юго-востоке Алеппо

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #вкс рф #саа #джебхат ан-нусра
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