Украинских полицейских отучат брать взятки и трусить: чем обернется новая реформа МВД

Украинских полицейских хотят отучить брать взятки с помощью новой реформы МВД. На рассмотрение правительства Украины внесен проект так называемого «Закона о национальной полиции», который предусматривает кардинальные изменения системы министерства внутренних дел страны с 2018-го года. Как утверждают авторы поправок к действующему законодательству, упомянутые изменения позволят «вернуть утраченное общественное доверие к патрульным полицейским и резко сократить уровень преступности в государстве». Скептики же говорят, что это нововведение выгодно, в первую очередь, самим высокопоставленным чиновникам МВД, которые пытаются «выбить» для силовых структур дополнительные бюджетные средства. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно официальной информации, необходимость очередной реформы правоохранительных органов возникла на фоне ухудшающейся криминогенной обстановки в стране в целом, а также участившихся случаев, когда полиция не могла противостоять толпам хулиганов, погромщиков и рэкетиров в крупных городах Украины.

«Представители националистических группировок на глазах у полицейских устраивают травлю пророссийски настроенных граждан и русскоязычных СМИ, банды захватывают церкви и сжигают кафе, а радикалы на всевозможных акциях протеста призывают атаковать государственные учреждения, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей один из разработчиков документа, активист движения «Общественное сопротивление» Юрий Рыбачук. — Дело дошло до того, что копов, с которыми ранее прохожие активно делали селфи, сегодня избивают, в них швыряют гранаты и обстреливают прямо на улице».

В то же время Рыбачук признается, в сложившейся ситуации во многом виноваты и сами полицейские. Дескать, многие из них «погорели» на взятках, а сотни уже были отправлены за решетку по обвинению в мошенничестве и превышении служебных полномочий.

«Если общественность и законодатели не вмешаются, в скором времени о полиции как о структуре можно будет говорить в прошедшем времени», — подытожил Рыбачук.

За принятие поправок в «Закон о национальной полиции» выступает и сам глава украинского МВД Арсен Аваков. В разосланной в регионы министерской рекомендации, многие параграфы которой базируются на представленном правительству документе, предлагается наделить участковых полицейских дополнительными полномочиями, включая право проводить задержания на короткий срок на основе малейших подозрений. Кроме того, предлагается разрешить патрульным применять оружие во время преследования подвыпивших водителей и для усмирения хулиганов.

Планируется также поднять зарплаты всем без исключения сотрудникам правоохранительных органов и озаботиться обеспечением социальных гарантий. Кстати, для этих целей в украинском бюджете на 2018-й год предусмотрено выделение более 60 миллиардов гривен (около 2 млрд долларов). А еще глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что уже с нового года в каждом регионе будут созданы собственные отделы детективов — по американскому и британскому образцам. По некоторым данным, на финансирование таких структур предусмотрены дополнительные статьи бюджета. Сам Князев отмечает, что уже через пару месяцев служить в полиции вновь станет не только престижно, но и «крайне выгодно»: стражи порядка напрочь забудут о взятках и любых проявлениях трусости.

Впрочем, подобные утверждения звучат как-то очень неубедительно. Так, например, общественности стало известно о регулярных поборах в полиции в Ровенской области, о том, как правоохранители Днепра вынуждены отказываться выезжать на патрулирование из-за нехватки денег на бензин, а в Запорожье раненый страж порядка вот уже более полугода не может добиться от государства компенсации за полученные на дежурстве увечья.