Сирия: ФАН публикует видео с передовых позиций САА и NDF в районе деревни Аз-Зилакият на севере Хамы

Дамаск, 19 декабря. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видеозапись, сделанную на передовых позициях правительственных сил в районе деревни Аз-Зилакият на севере провинции Хама.

Аз-Зилакият располагается вблизи линии фронта на юге так называемого Аль-Латаминского кармана, на территории которого действуют боевики различных джихадистких группировок входящих в террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам», либо выступающих в качестве его союзника.

Накануне сообщалось, что «Хайят Тахрир аш-Шам» с новой силой возобновил наступление на позиции сирийских правительственных войск и «Национальных сил обороны» (NDF), в результате чего боевиками якобы были захвачены два населенных пункта: Зелин и Аз-Зилакият. Однако, как стало известно позже, радикальным исламистам удалось занять лишь КПП у Зелина, откуда они также были вскоре выбиты после массированной атаки авиации ВКС РФ, оказывающей поддержку правительственным силам на этом направлении.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН), в данный момент территория в районе Зелина и Аз-Зилакият полностью зачищена от боевиков, части которых удалось бежать на север, в Аль-Латамину.

1 Организация запрещена на территории РФ.