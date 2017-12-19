«Я допускал много политических ошыбок»: в Сети появилось письмо Саакашвили Порошенко

Киев, 19 декабря. Пресс-секретарь Петра Порошенко обнародовал письмо бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили президенту.

В своем письме Саакашвили пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране. Он также предложил провести переговоры, однако в итоге не смог сдержать своего слова, заявил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в социальной сети Facebook.

«Он высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры «с уполномоченным представителем», — написал Цеголко.

Однако штурм Октябрьского дворца, который пытались организовать сторонники Саакашвили, показал, что бывший грузинский президент своего обещания не сдержал, подчеркнул Цеголко.

К записи Цеголко прикреплена копия письма Саакашвили, написанного от руки на русском языке. При этом текст пестрит многочисленными пунктуационными и орфографическими ошибками. В частности, в письме можно встретить такие слова, как «ошыбок», «деескалировать», «польный».