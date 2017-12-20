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Сирия: лютеранская церковь в Эс-Сувейде взяла шефство над детьми-сиротами
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    Сирия: лютеранская церковь в Эс-Сувейде взяла шефство над детьми-сиротами

    16:00  20 Декабря 2017
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    Сирия: лютеранская церковь в Эс-Сувейде взяла шефство над детьми-сиротами

    Эс-Сувейда, 20 декабря. Церковь Доброго Пастыря в Эс-Сувейде ежедневно проводит развлекательные мероприятия для детей-сирот, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    Волонтеры Церкви Доброго Пастыря проводят ежедневные развлекательные и образовательные программы для детей-сирот в центре социального обеспечения в городе Эс-Сувейда. В настоящее время в центре находится порядка 75 мальчиков и девочек. Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, волонтеры в шапках Санта-Клауса под рождественские песни проводят веселые интерактивные игры и танцы.

    По словам смотрителя церкви Самиха Ас-Сади, у таких детей есть большая потребность в маленьких праздниках.

    «Мы постоянно приглашаем сирот из центров и детдомов к нам в церковь. Мы их обучаем с помощью духовных песен и чтения Библии, кормим их и заботимся о них, — говорит смотритель церкви в Эс-Суведе. — Также в дни рождения мы устраиваем детям небольшие праздники с тортом и подарком. Мы считаем, что у этих детей есть большая потребность в таких маленьких праздниках и заботе, так как дети остались без родителей. С божьей помощью мы стараемся помочь таким деткам».

    Церковь Доброго Пастыря является не только лютеранской духовной организацией, но и центром, который помогает детям-сиротам и детям беженцев, в Сирии, Ливане и ряде других стран.

    Сирия: лютеранская церковь в Эс-Сувейде взяла шефство над детьми-сиротами

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #эс-сувейда #ливан #рождество #церковь #сироты
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