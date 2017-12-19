Эр-Рияд, 19 декабря. Самолеты ВВС Саудовской Аравии бомбят Йемен в ответ на ракетный обстрел, сообщили зарубежные СМИ.

Как передает агентство Reuters, самолеты ВВС Саудовской Аравии атаковали Йемен. Уточняется, что удары пришлись на объекты хуситов в городе Сана — столице страны. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее система противовоздушной обороны аравийской коалиции перехватила баллистическую ракету, которая была выпущена йеменскими хуситами в сторону южной части Эр-Рияда.

По информации зарубежных СМИ, хуситы собирались атаковать баллистической ракетой королевский дворец Ямама. В момент нападения там проходила встреча лидеров Саудовской Аравии.