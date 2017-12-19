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Политика
Самолеты ВВС Саудовской Аравии атаковали Йемен
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    Самолеты ВВС Саудовской Аравии атаковали Йемен

    16:07  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:28  19 Декабря 2017
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    Самолеты ВВС Саудовской Аравии атаковали Йемен

    Эр-Рияд, 19 декабря. Самолеты ВВС Саудовской Аравии бомбят Йемен в ответ на ракетный обстрел, сообщили зарубежные СМИ.

    Как передает агентство Reuters, самолеты ВВС Саудовской Аравии атаковали Йемен. Уточняется, что удары пришлись на объекты хуситов в городе Сана — столице страны. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Ранее система противовоздушной обороны аравийской коалиции перехватила баллистическую ракету, которая была выпущена йеменскими хуситами в сторону южной части Эр-Рияда. 

    Самолеты ВВС Саудовской Аравии атаковали Йемен

    По информации зарубежных СМИ, хуситы собирались атаковать баллистической ракетой королевский дворец Ямама. В момент нападения там проходила встреча лидеров Саудовской Аравии.

    Автор: Алексей Громов
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    #саудовская аравия #йемен #атака #самолеты
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